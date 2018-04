Gorka y Boris encarecen la lucha por el puesto

César Negredo no quiso dar pistas al rival, aunque desveló su principal preocupación. El técnico tendrá que decidir entre jugar con tres centrocampistas y un punto o mantener el dibujo de la semana pasada. El trivote "es una opción, pero no me gusta dar pistas". Sin embargo, "también nos da resultados jugar con dos puntas, porque tenemos gente muy física. Ojalá acertemos. Es una idea más". Asegura tenerlo "claro".

Destaca que está "muy contento con los dos delanteros" y que "no son incompatibles, como quedó demostrado el otro día". Sin embargo, la elección de uno u otro "marca un poco más la forma de jugar, porque los dos son delanteros centros, marcan la referencia, les cuesta lo mismo venir a asociarse". No obstante, "ese trabajo Gorka lo hace bien y viene de hacer goles".

El vasco llega después de "marcar y dejar al equipo con diez, mientras que Boris lleva tres partidos como titular y el trabajo está ahí. No tengo decidido nada al respecto".

Negredo dio por recuperado a Nacho Monsalve, quien lleva toda la semana entrenando con normalidad con el equipo albiazul. El defensor "sí puede participar, lo que no sé si va a ir convocado porque lleva entrenando tres días. Natalio no, no ha entrado aún con el grupo, que creo que hará la semana que viene. Descartado. Toni también".

En cuanto a la continuidad de Misffut destaca su buen papel contra el Córdoba B sin descartar que pueda seguir. Esto provocaría una merma en el filial recreativista. Lo asume porque "me siento partícipe de que le vaya bien al filial". Sin embargo, "sí creo que tiene que ir convocado, no puedo pensar en el filial". Debe anteponer "el mejor rendimiento para el primer equipo. Si se merece ir, no tengo que bajarle al filial".