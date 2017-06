Gabriel Cruz: "Estaremos vigilantes"

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, comentó ayer que el Ayuntamiento de Huelva no va a consentir que el Recreativo desaparezca. El regidor, en declaraciones a los periodistas tras realizar un balance de sus dos primeros años de mandato, aseguró que no va a permitir que el Decano desaparezca. "Yo soy optimista por naturaleza. Una cosa es que sea precavido y que me deba a la reserva que me corresponde para sacar las cosas adelante, y otra cosa es que no sea optimista. Lo soy desde que a principios de junio del año pasado dimos un paso adelante para expropiar las acciones de Gildoy. Dimos un paso contundente teniendo claro que el Recreativo no iba a caer y ahora buscamos darle estabilidad. Hemos estado un año compitiendo en Segunda B y va a seguir compitiendo, y en paralelo tenemos el proceso de venta de las acciones, que es una condición que formaba parte de la expropiación, como así estaba en los informes, y yo también siempre he dicho que lo deseable es que un club de fútbol no se gestione desde lo público", dijo.

Cruz agregó que "como seña de identidad estaremos vigilantes para que el club no vuelva a sufrir lo que ha sufrido en estos años, pero el tema deportivo­económico deberá corresponderle al nuevo propietario, si es que al final aparece. Cuando hubo que posicionarse con el Recreativo de Huelva para sacarlo de la situación en la que estaba, que no tenía marcha atrás, el Ayuntamiento no lo dudó como seña de identidad que es, y asumiendo los riegos que hay que asumir inició el procedimiento de expropiación".