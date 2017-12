Fiel a un plan que le funciona

El Recre tiene un plan. Lo ejecuta semanalmente y más allá de los resultados lo cumple. Hoy por hoy el Decano es un equipo perfectamente definible, con un modelo reconocible que, como suele decir su entrenador, está en el camino. El Recre ante el Granada B fue el mismo equipo que doblegó al Mérida o al Marbella, en algunas fases incluso con un mayor control sobre el juego porque estos dos últimos dieron más problemas a Marc Martínez que los ausentes delanteros del filial nazarí. No hubo gol en un buen partido onubense, pero el plan se cumplió a la perfección.

Defensa

Si Marc Martínez cobrase por intervenciones ayer le habría costado el dinero. El meta albiazul sumó su quinto partido consecutivo sin encajar un gol. Apenas tuvo trabajo y el que se encontró lo resolvió con rapidez y concentración. Mucho le debe a una defensa impecable que cuando vio la renuncia clara de su oponente lanzó sus dos laterales al ataque. Con Sergio González y Diejo Jiménez le valió para aguantar al Granada B, que no generó ni un contragolpe. Los pocos ataques que firmó nacieron muertos. El Recre defendió en la línea media, donde fijó la línea y no concedió un metro a su oponente. Buen trabajo de Djak Traoré y Jonathan Vila en la contención para anular por completo a su oponente en ataque.

Ataque

Tal vez Ángel López esperaba un choque con mayor disputa por el balón. No podía contemplar a un rival que renunciase a todo menos a defender. Por ello de entrada prefirió apostar por Rafa de Vicente escorado a la banda izquierda para apuntalar el centro con el balón. Luego el partido le demostró que no iba a sufrir ahí. El malagueño hizo un buen partido en una posición diferente a la habitual. En algunas fases se echó en falta el desborde por ese costado que equilibrase el ataque de Lazo por la derecha. Cuando el Granada B quedó embotellado lo buscó con Santi Luque y De Vicente al centro como pareja de Traoré. Pese a la enorme sensación de control no fue un choque de muchas ocasiones, quizá porque en el último pase faltó algo de chispa. Boris tuvo una muy clara en un lanzamiento lejano y Gorka trabajó más fuera que dentro del área.

Virtudes

Hay un plan claro que funciona. Es la mejor lectura que se puede sacar de un partido que estuvo muy por encima de lo que reflejó el marcador. A nivel defensivo este Recre es una garantía absoluta. Durante 90 minutos un equipo con mucha pegada no fue capaz de generarle una sola ocasión de peligro. Y no es casualidad.

Talón de aquiles

En un partido de claro control recreativista y con una fase de embotellamiento absoluto del Granada B se echaron en falta más ocasiones de peligro. Hubo un balón al palo y un de par acercamientos peligrosos, pero no fue el carrusel constante de ataques que suele acompañar a choques de tanto dominio de un equipo.