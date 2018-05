Fernández replica con dureza a Participa

El portavoz del PSOE, José Fernández, replicó con mucha dureza al edil de Participa Huelva, Jesús Amador. En su intervención calificó al portavoz morado como "un calumniador profesional" y lo acusó de "defender su interés general, no el interés general de Huelva". Le pidió que "se lo haga mirar". No le sorprendió que "el señor Amador vote en contra ni a favor de nada que suponga la supervivencia del Recreativo". Ante la denuncia de Amador por falta de tiempo para estudiar el pliego le pidió "que trabaje porque ha tenido tres días para hacerlo y aquí se trata de trabajar más".

En su turno, el socialista recordó que "hace un año pusimos un pliego garantista, pero que nos llevó a la conclusión y solución de no poder vender las acciones. Hemos vuelto que con un pliego que cada grupo ha calificado como ha tenido a bien con la lectura que a cada grupo político le ha interesado".

Respondió a los grupos críticos que "los informes avalan el pliego, no vale con tomar sólo la parte que interesa de cada uno". El pliego de hace un año "era muy garantista y la única persona que se presentó no reunía ninguno de los requisitos". También replicó a Pedro Jiménez que "se opone a todo". Además, le ha contestó que "aquí la contradicción es su discurso porque si vendemos hacemos electoralismo y si no vendemos hacemos electoralismo". El portavoz de IU había calificado como "una chapuza" el pliego al considerar que "ahora nos entran las prisas a todos por vender, como en los tiempos de Perico Rodri". Fernández le recordó que el Recre "tiene hoy la misma deuda que en febrero, pero ahora es al Ayuntamiento al que se le deben 9,5 millones de euros".