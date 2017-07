La Federación busca relevo a Boiro y Gavá

Sólo dos equipos de los 80 que se habían ganado en los terrenos de juego una plaza en Segunda División B para la próxima temporada descendieron por no satisfacer sus pagos ante la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) el pasado 30 de junio. Fueron el Club Deportivo Boiro y el Club de Fútbol Gavá. La RFEF (Real Federación Española de Fútbol) ha emitido una circular en la que informa de los requisitos necesarios para ocupar las vacantes dejadas por estos dos clubes en el tercer escalón del fútbol nacional.

Aquellos equipos que quieran adquirir las plazas de manera administrativa tendrán que hacer un desembolso de 133.000 euros, siendo éste requisito ineludible para poder aspirar a competir en la categoría de bronce. El orden de selección en caso de gozar del capital suficiente será, en primer lugar, aquellos equipos de Tercera adscrito a las federaciones gallega (federación a la que pertenece el Boiro) y catalana (federación a la que pertenece el Gavá); de no haber candidatos los siguientes aspirantes serán aquellos equipos de Segunda B que han descendido en esta temporada y adscritos a esas dos federaciones; luego la plaza correría para cualquier equipo de Tercera y los últimos aspirantes serían cualquier de los equipos descendidos de Segunda B.

En caso de haber más de un aspirante a la plaza, siempre prevalecerá aquellos con mejor derecho deportivo (mejor clasificación), un derecho que perderán aquellos clubes inmersos en un concurso de acreedores, que perderán su derecho en favor de aquellos que no lo están. Igual que si hay dos clubes en concurso de acreedores tendrá ventaja aquel que tenga un convenio aprobado judicialmente sobre aquel que no lo tenga. El plazo para presentar las solicitudes quedará abierto hasta el próximo viernes a las 10:00 y el pago de los 133.000 euros deberá hacerse a través de un ingreso a la Federación Española como condición innegociable. La RFEF también se reserva el derecho a no ocupar las plazas de Boiro y Gavá.

Por otro lado, la plaza del Mallorca B, que bajó a Tercera tras el descenso de su primer equipo a Segunda B, es oficialmente para el Peña Deportiva de Santa Eulalia. El cuadro ibicenco llegó a las semifinales del ascenso a Segunda B, por lo que la RFEF entiende que tenía mejor derecho deportivo que otros clubes, como Poblense, Linares, Mensajero o Calahorra.