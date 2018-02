Faltan los papeles de Natalio

La última incorporación recreativista en el mercado de invierno no tiene garantizada su presencia en la expedición recreativista hasta La Línea. El Recre todavía no ha recibido toda la documentación de Natalio, por lo que el delantero aún no fue inscrito de forma definitiva como nuevo jugador albiazul pese a que ya firmó su contrato y entrena con el equipo.

Natalio jugó en la liga China hasta finales del año pasado. Precisamente la tardanza en recibir toda la documentación de la competición asiática ha ralentizado su alta definitiva como albiazul. Durante toda la jornada de ayer el Recre estuvo trabajando para agilizar el proceso y que el delantero estuviese disponible para el viaje.

Quien sí va a estar es David Segura. El extremo sevillano ha entrenado con normalidad durante la semana por lo que podrá viajar hasta tierras gaditanas con normalidad. De esta forma Ángel López palia en parte su principal carencia en las bandas, donde no tendrá a Lazo ni a Núñez.

Segura competirá con Víctor Barroso y con Iván Agudo por un puesto en el once inicial recreativista. El técnico dará hoy la lista de convocados antes de viajar hasta La Línea y despejará todas las incógnitas que todavía mantiene.