Falete: "El Recre juega bien en su estadio"

Rafael Carrillo Falete, entrenador del Atlético Sanluqueño, aseguró ayer de cara al encuentro de mañana en el Nuevo Colombino que "volvemos a tener un rival complicado, como todos en esta liga, que en su estadio juega bien aunque no tiene una excesiva efectividad de cara al gol; el Recreativo tiene bastante control del balón y velocidad en ataque. Estamos teniendo una semana de trabajo bastante exigente para llegar en un estado adecuado para competir al máximo".

"Por lo que le he visto al Decano, tiene buenas acciones de ataque con cuatro jugadores determinantes en la última línea ofensiva, y en defensa trabaja bien, se repliega, hay compromiso por parte de sus jugadores...intuyo un partido difícil", añade el preparador del cuadro gaditano.

El técnico no podrá contar con su última incorporación, el delantero Rufo, que regresa a España tras tres temporadas en Tailandia: "Me hubiera gustado contar con él, porque cuantos más jugadores tengamos mejor, sobre todo si es en la zona de ataque. Quizás sea prematuro (su debut) porque necesita un periodo de adaptación, pero es bueno contar con los nuevos refuerzos para que vayan cogiendo los conceptos. Posiblemente Rufo no llegue a tiempo para este encuentro, pero lo importante es que aporte en lo que resta de temporada". "Lo más fundamental para nosotros es lograr la victoria, necesitamos sumar cuanto antes para salir de la situación en la que nos encontramos", concluyó Carrillo.

En la enfermería del Atlético Sanluqueño sigue Casabella, que recayó la semana pasada de las molestias que tenía en la rodilla, y mejora de su lesión Ezequiel; hay jugadores con pequeñas molestias musculares que no les impedirán jugar ante el Decano.