Eurosamop ingresa una nómina

La plantilla deportiva y los empleados del Decano cobran una nómina. Eurosamop, sociedad encabezada por Juanma López que gestiona el Recre, hizo ayer el ingreso que equivale a una mensualidad. El pago corresponde al mes de noviembre. Se espera que entre hoy y el lunes el dinero esté en las cuentas correspondientes según el plazo habitual de las transferencia. Tras este pago, a los jugadores del Decano se les adeuda la nómina del mes de diciembre y el mes en curso que todavía no ha finalizado, puntualizaron fuentes albiazules consultadas por este diario.

No fue el único pago efectuado en la jornada de ayer. Eurosamop hizo igualmente el segundo ingreso a Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) correspondiente a las reclamaciones que provocaron la suspensión de los derechos federativos albiazules, según avanzó la Cadena Ser. Anteriormente, el grupo gestor ya había asumido el abono correspondiente a las reclamaciones de Miguelito, Ernesto y Naranjo. Sin embargo, tras no prosperar por defectos de forma alguna de estas reclamaciones, el primero de ellos presentó un recurso aceptado por AFE. El sindicato de futbolistas lo aceptó y remitió el correspondiente recálculo de cantidades al Recreativo para que abonase la diferencia. Ayer, según fuentes recreativistas, quedó saldado. Ahora el Decano está a la espera de la confirmación de la Federación Andaluza, que debe validar que todo está OK tras el pago efectuado.