Con el Europeo y el Mundial ya en el horizonte

Con 34 años a Emilio Martín todavía le queda mucha gasolina. El duatleta onubense aseguró que su intención es "seguir hasta los 38-40 que creo que me alcanzará el cuerpo, pero dependerá de que las circunstancias personales y económicas me lo permitan". Tras proclamarse pentacampeón de España hace unos días en su horizonte el Europeo de Soria el 29 de abril y el Mundial de Canadá en Penticton, donde aspira a revalidar sus título.

El campeón onubense asume que ha alcanzado el nivel máximo de su desarrollo como deportista. Lo ha hecho "en un buen momento en el que además he encontrado mucha estabilidad que hace unos años no tenía por las preocupaciones para poder competir. Ahora las necesidades están bien cubiertas y me centro en entrenar". Pero Martín ya tiene claro que cuando deje de competir a nivel élite "seguiré entrenando en función del tiempo que tenga y compitiendo a otro nivel porque los corredores que conozco y que lo han dejado ya me dicen que echan en falta la adrenalina, porque llevas toda la vida haciéndolo".

Emilio Martín que uno de sus retos es "correr un maratón y este año quería hacerlo en el de Nueva York, pero no va a ser posible por lo que tendré que intentarlo el año que viene". Genética o trabajo, Martín y Torrejón no se pusieron de acuerdo. El preparador albiazul puso el ejemplo de "Federer y Nadal como referentes de cada caso", aunque Martín insistió en que "detrás de Nadal hay mucho talento además del trabajo". "Si trabajo lo mismo que tú nunca podré llegar a tu nivel", le respondió Torrejón. El duatleta defendió su postura: "No soy tan talentoso, pero he encontrado mi sitio en este deporte y después he trabajado mucho".

Emilio Martín recoge en los últimos años los frutos de una trabajada carrera deportiva. El duatleta comentó una anécdota de hace una década "cuando soñaba si algún día sería internacional". Una marca deportiva le regaló unas zapatillas con los colores de España y la guardó a la espera de poder utilizarla en alguna competición internacional de atletismo que nunca llegó. Curiosamente, "la tengo guardada y por estrenar porque cuando he llegado a competir como internacional en duatlón tenía otras marcas que ya me daban material"