Emocionada despedida de Antonio Domínguez

Antonio Domínguez se ha despedido emocionado del Recreativo, con el que esta mañana ha cerrado un acuerdo para la rescisión de su contrato para marcharse al Valladolid. El atacante recreativista ha leído con dificultad por la emoción una carta de despedida a todo el recreativismo. Ha recordado su llegada como alevín, su paso por la Olímpica y su lucha para cumplir “el sueño de jugar en el primer equipo”.

En su despedida ha estado acompañado por su familia, por los consejeros Jesús Pulido y Carlos Hita y por sus compañeros Marc Martínez y Julio. Todos ellos han escuchado cómo Antonio Domínguez explicaba los motivos de su marcha para buscar nuevas oportunidades. “Hoy es una etapa muy dura para mí. Mis días como jugador del Recreativo de Huelva llegan a su fin. Me cuesta mucho hacerme a la idea de no volver a pisar el césped del Nuevo Colombino con la elástica del Recre, pero la situación actual me obliga a tener que emprender nuevos retos por mucho que me duela dejar este histórico y gran club”, ha señalado.

Ha agradecido el cariño de la afición, de los compañeros durante todos estos años, la confianza de los técnicos Juan Palma, Sergi Barjuan, José Luis Oltra y Juan Manuel Pavón y todos los trabajadores del Decano, para los que ha tenido cariñosas palabras. Ha recordado el apoyo recibido por toda su familia y la afición recreativista, a la que ha lanzado un último mensaje: “Gracias a vosotros el club sigue con vida. Demostráis en cada partido que el Recre es especial, que es un sentimiento que se lleva muy dentro. Siempre recibí vuestro calor. Mi latido siempre será recreativista. Como capitán siempre podré presumir de haber defendido al club más antiguo de España. He defendido, defiendo y defenderé el club de mi vida. Ahora me voy, pero volveré”. El Decano “volverá al lugar que se merece muy pronto”.