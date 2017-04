Duro oponente para liquidar

Un partido para firmar la tranquilidad y respirar con un final de temporada sin agobios. Un encuentro y poco más. Pavón fija el mínimo en 46 puntos para mantener la tensión, pero a nadie escapa que con 43 lo tendrá en la mano. El Decano tiene ante sí la posibilidad de festejar su permanencia virtual a comienzos de abril cuando cualquiera en diciembre firmaba lograrla en la última jornada del campeonato. Ganar sería prácticamente definitivo.

Pero no va a ser una tarea nada fácil. Espera un duelo de mucho nivel e intensidad ante dos rivales que atraviesan por un gran momento. El Mérida es posiblemente el equipo más en forma del campeonato y no pierde desde el pasado mes de enero. Camina con paso firme hacia la promoción de ascenso y además estará arropado por su afición en Huelva. Es un choque para disfrutarlo, más allá de lo mucho que hay en juego en ambos bandos.

Precisamente esa necesidad de ganar marcará el desarrollo del choque. El empate no le vale al Mérida y al Recre tampoco si quiere liquidar ya la permanencia. ¿Quién asumirá riesgos? Es la pregunta que Pavón no quiso responder en la previa. A los albiazules disputar la pelota y e ir al intercambio de golpes no le va nada bien. Sus mejores resultados llegan lejos de casa, donde se permite un tipo de fútbol que en Huelva le resulta más complicado porque nobleza obliga.

Es la principal incógnita. Habrá un Recre ofensivo y valiente que vaya a discutirle el control al rival o un Decano pragmático y con oficio que espere su oportunidad. Si el técnico aseguró que el choque de ida y vuelta que vivió en el Romano le sienta a mal a su equipo parece que será más un Recre de guerrilla el que plantee ante el Mérida. Cualquier fórmula es válida mientras el resultado final la avale. De la opción que plantee el técnico dependerá que Núñez vuelva a actuar por el centro o caiga de nuevo a la banda como en gran parte del campeonato.

Tiene una duda principal el Recreativo. El estado de forma de Miguelito en las últimas semanas no es óptimo y su concurso no está tan claro como en semanas anteriores. Ayer el técnico al término del entrenamiento mantuvo un encuentro con él sobre el césped mientras el resto de sus compañeros se retiraban. Asegura que hablaron de las acciones a balón parado. La realidad es que dialogaron sobre su papel hoy en el partido. En La Roda no estuvo bien, pero juega en casa y Miguelito en acciones puntuales es insustituible. Es el principal quebradero de cabeza de Pavón que tiene además a dos hombres llamando con fuerza a la puerta. Tanto Fran Machado como Ernesto han hecho méritos para tener una oportunidad. Los dos disputaron buenos minutos en La Roda en la segunda parte. De ser un partido lejos del Nuevo Colombino la suplencia de Miguelito se daría por seguro para que el onubense cargue las pilas, pero al ser como local mantiene sus opciones. Además, la fe de Pavón en él es absoluta y apura al máximo para quitarlo.

Quien parece que saldrá de inicio una vez superadas sus molestias es Iván Aguilar. El delantero madrileño no se ejercitó el martes y el miércoles por una contractura, pero ya el jueves y el viernes lo hizo al cien por cien y con normalidad por lo que nada hace pensar que se vaya a caer del once. Le espera un partido de mucho desgaste y trabajo ante un rival de mucha entidad.

Al Nuevo Colombino llega un Mérida que con 53 puntos acecha a la cuarta plaza del Marbella y a la tercera del Villanovense. El conjunto costasoleño juega a la misma hora en Jaén, lo que aporta un plus de presión para el equipo de Eloy Jiménez. Los romanos estarán arropados por varios cientos de seguidores, aunque tendrán una baja muy sensible como es la del exrecreativista Pardo, hombre clave en el centro del campo por su capacidad para el juego aéreo y en la contención. A pesar de ello es un rival con un enorme potencial y múltiples variantes que encima se reforzó bien en enero.