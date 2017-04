Dura prueba en el camino

Sin margen para un respiro vuelve la pelea de todas las semanas. Mientras los rivales aprietan y la categoría no afloja resulta imposible relajarse. Cuando el Recre ganó en La Roda hace dos semanas la permanencia era ya una realidad palpable. Ahora dos jornadas después y con la exigencia renovada por los marcadores de los demás conjuntos vuelve a la lucha el Decano ante un rival de mucha entidad deportiva. Visitar el Artés Carrasco es un reto importante para este Recre de Pavón que rinde mejor fuera que en casa. Quedan cinco jornadas por delante y tres rivales entre los cuatro primeros clasificados por delante.

La visita a Lorca implica una dosis importante de incertidumbre. El Decano no sabe qué rival se va a encontrar. El relevo sorprendente de entrenador y la llegada del siempre inexplicable David Vidal convierte al rival en una incógnita. Tanto es así que Pavón no dudó el miércoles en reconocer que habría preferido medirse al equipo lorquino con Algar en el banquillo. Así al menos tendría claro a lo que se enfrentaba.

Pavón volverá a jugar con Antonio Núñez e Iván Aguilar como referencias en ataque

Como el mejor visitante de la categoría llega el Recre a Lorca y espera salir del Artés Carrasco al menos con algún punto más. En una jornada muy complicada para todos sus rivales, sumar sería dar otro paso de gigante hacia el ansiado objetivo. Con 41 puntos a falta de cinco jornadas las cuentas pasan por al menos llegar a los 44, aunque los más agoreros cifran en 46 el mínimo para tener garantizada la permanencia. La enorme cantidad de equipos implicados por la permanencia y el atasco arriba por la tercera y cuarta plaza hacen que no haya partidos sin nada en juego y que, por lo tanto, todos los equipos tengan todavía mucho que decir en el campeonato.

La cita en el bando recreativista está condicionada por las ausencias. Como ya anunció este diario el pasado jueves, Jesús Vázquez no viajó ayer con el equipo hasta Lorca. El onubense arrastra unos problemas físicos derivados del último encuentro en casa y no está en condiciones de formar parte de la convocatoria. Para cubrir su ausencia Pavón tiene dos opciones, toda vez que la de Pape quedó descartada al no ser ni convocado. La más factible porque además ya recurrió a ella en anteriores ocasiones es la de situar a Bonaque en el centro del campo junto a Rafa de Vicente. El defensor onubense haría las veces de mediocentro defensivo mientras que el malagueño tendría que llevar el peso del equipo. La ausencia implica además la pérdida de un hombre con un peso específico dentro del equipo y ante los rivales. No será el único cambio en el once inicial. El Decano volverá en el Artés Carrasco a formar con dos hombres en punta. Pavón quiere aprovechar la movilidad de Iván Aguilar y la potencia de Núñez ante un rival que querrá tener la pelota y exponer. Será del mismo modo una forma de fijar al rival e impedirle avanzar metros con facilidad. Esta variante supondrá la salida de uno de los hombres del centro del campo. El que más papeletas tiene para comenzar en el banquillo es Miguelito.

El habilidoso jugador albiazul atraviesa por una fase de menos chispa y los técnicos prefieren guardarse la carta para la segunda parte con el rival más desgastado. Además, tanto Fran Machado como Antonio Domínguez se encuentran un buen momento que Pavón quiere rentabilizar para finiquitar de una vez por todas la permanencia en Segunda B.