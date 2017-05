"Cualquier otro club habría descendido"

El presidente del Decano, Manolo Zambrano, está "tranquilo". El dirigente reconoció ayer en los micrófonos de Canal Sur que "hemos terminado en el césped y ahora nos centramos en los despachos". Valoró que en los últimos meses "se han ido consiguiendo muchas cosas y falta lo más importante, lograr la estabilidad económica". El mandatario albiazul tiene claro que "en otras condiciones este equipo estaba llamado a mucho más y otra entidad habría descendido hace 10 jornadas", si bien no olvida que "en cualquier otro equipo los jugadores se van y aquí todos quieren renovar".

En el palco ha sufrido más que en los banquillos porque "eres más responsable que como entrenador, el presidente es responsable de todo". No tiene dudas de la salida adelante de la entidad después de "8 meses muy duros y de mucho desgaste. Hemos vivido momentos muy difíciles, pero no se me ha pasado abandonar en ningún momento". Valoró como determinante para superar las dificultades que "la unidad del consejo ha sido total, tanto del primero como del segundo". Bajo su mandato el consejo afrontó "el rescate de un club que estaba muerto. Su anterior propietario lo abandonó a su suerte en enero del año pasado y el Ayuntamiento fue al rescate. Hemos hecho la travesía del desierto". Ahora su misión es "seguir al frente hasta la llegada del nuevo propietario".

Zambrano advirtió que las decisiones deportivas están de momento en suspenso porque "estamos hablando de un futuro comprador y cualquier decisión sobre el banquillo le corresponde a él". Por lo tanto "no podemos hipotecar al club y quien entre lo debe hacer con las manos libres para tomar sus decisiones". No obstante "estamos hablando mucho con todos pero sin adquirir compromisos". Zambrano se mostró relajado y llegó a afirmar que "no tengo miedo al 30 de junio ni por obligación ni por devoción. Se han dado tantos pasos adelante que sería una catástrofe no culminarlos".

Para desbloquear la entidad anunció que el club necesita "8 millones a 30 de junio". De estos, "7 son para Hacienda y uno para poner al día el equipo". Recordó a los interesados en comprar el club que "tenemos algo que no tiene nadie en Segunda B, que son 8.000 socios y con un buen proyecto llegamos a 10.000 más patrocinios etc. Generamos 2 millones de euros en agosto y eso no lo genera nadie".