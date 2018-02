Cruz garantiza el plan de salvación pese a la denuncia de Participa

"No vamos a permitir que desaparezca el Recre ni antes, ni ahora, ni en el futuro". El alcalde, Gabriel Cruz, respondió de forma contundente a Participa Huelva, que ayer anunció que recurriría el pago de 7,55 millones de euros a Hacienda para garantizar la supervivencia del Decano ante el Contencioso-Administrativo.

A primera hora de la mañana el portavoz de la marca Podemos en el Consistorio, Jesús Amador, anunció la decisión de su formación. Para la agrupación morada, el recurso se basará en tres motivos: ve innecesario el pago pese a los diferentes informes que señalaban que era la única vía para evitar la desaparición de la entidad, lo considera ilegal e injusto. Aseguró que le correspondía a Eurosamop, empresa que gestiona la entidad, asumir el desembolso. Un abono que, en contra de la opinión de varios informes externos, no consideró perentorio porque "la situación no eran tan drástica".

Gabriel Cruz afirmó sentir "máximo respeto" por la decisión de Participa Huelva. No le sorprendió porque "ya vimos el viernes pasado que hay personas y fuerzas políticas que creen que el Recre no es seña de identidad, que creen que el Recre no merecen protección y salvaguarda y que les da igual lo que ocurra al Recre. En este caso Podemos a través de su portavoz actúa en consecuencia".

Cruz recordó que "el Recreativo de Huelva es BIC, el Recreativo de Huelva es seña de identidad, es referente de nuestra ciudad, es patrimonio social, económico y antropológico de los onubenses". En consecuencia, "no vamos a permitir que desaparezca ni antes, ni ahora ni en el futuro. Es patrimonio de los onubenses. Lo defendemos y lo defenderemos hasta el final. Aquellos que hacen malabarismo y funambulismo ahora que se quiten la careta y digan que no les importa el Recre".

Amador argumentó que el Consistorio no había cumplido los plazos en el proceso, a lo que Cruz le respondió: "Lo que debe hacer es leerse la norma que rige los procedimientos de urgencia. No somos concejales para ocupar nuestro tiempo, sino para representar a los ciudadanos dentro de un marco jurídico. Lo hacemos todo con absoluto respeto a la legalidad. Conocer el derecho es una obligación del equipo de gobierno y de la oposición".

El portavoz de Participa Huelva afirmó en cuanto al riesgo de liquidación del Recre que "la disolución del club o desaparición del BIC como nos quieren hacer ver no es tal. Como actividad etnológica la actividad del fútbol estaría protegida, y en el peor de los casos si el club baja o desaparece puede empezar de cero, entendemos como muchos recreativistas que no invalida el decanato como equipo más antiguo de España porque la sociedad mercantil y la entidad que juega al fútbol son cosas distintas". La posición de Gabriel Cruz en este sentido quedó clara: "Vamos a garantizar la existencia del Recre como Decano y seña de identidad de Huelva".