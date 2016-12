Cruz apela a la unidad

El futuro del Recreativo sigue siendo una incógnita en todos los sentidos. La huelga de los trabajadores que alcanza ya su décimo día -comenzó el pasado 20 de diciembre- ha incrementado el nerviosismo en el entorno albiazul. Precisamente para dar un mensaje de realidad, pero también de esperanza y tranquilidad comparecerán en el Salón de Plenos de Ayuntamiento el alcalde de la ciudad, Gabriel Cruz; y el presidente del Decano, Manolo Zambrano, en la mañana de hoy (11:30). Ya el dirigente socialista tuvo tiempo en el día de ayer de adelantar su opinión sobre el momento que atraviesa el viejo Decano durante la coronación de las personalidades que encarnarán a SSMM los Reyes Magos en la cabalgata que recorrerá la ciudad durante la tarde del próximo día 5 de enero.

Cruz quiso dejar claro que "estamos trabajando muchísimo. Vamos dando pasos que se irán explicitando cuando se vayan produciendo a corto plazo, pero sobre todo siempre me gusta hacer un llamamiento a la realidad. Estamos en una situación muy difícil que está exigiendo y va a exigir generosidad, recreativismo, compromiso, trabajo, esfuerzo y unidad".

En esa línea continuó el primer edil onubense solicitando "la misma unidad que venimos manteniendo hasta ahora, con independencia de opiniones y pareceres. El objetivo es sacar el Recreativo adelante, por eso espero que vivamos este fin de año con ilusión, esperanza, confianza y trabajo, pero ello no tiene nada que ver con el sempiterno proyecto de cuando se dice a primeros de enero me voy al gimnasio y hago dieta, que luego no se cumple. Esto es para cumplirlo y sacarlo adelante".

También estuvo presente en el acto, como no podía ser de otra forma, el capitán de la plantilla, Jesús Vázquez, que será el encargado de Gaspar en un día que considera de "magia y mucha ilusión", por lo que considera que "qué menos que pedir algo así a nuestro Recre, que tanta falta nos hace". El centrocampista prosiguió indicando que espera que 2017 sea "un año muy importante, por fin vamos a salir de un año regular y espero que vengan las buenas noticias, tanto al Recre como a Huelva".

El de Santa Olalla desveló que la plantilla albiazul ha vuelto de vacaciones con "energías renovadas. Cuando hay un parón y la gente está con su familia y sus seres queridos olvida este primer tramo malo de competición que hemos tenido y volvemos con las pilas cargadas sabiendo de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos de sacar esto adelante. La plantilla, a pesar de cómo está el club, de todas las trabas que existen en el día a día y de lo difícil que es todo, está comprometida para sacar todo adelante y desde nuestra parcela, que es la deportiva, salvar al Decano".

Por último, Jesús Vázquez habló de la huelga de trabajadores del club y cómo está afectando la ausencia del personal no deportivo a la plantilla: "Entendemos su situación, la apoyamos y la comprendemos. Intentamos que en el día a día no se note. Es cierto que hay una serie de profesionales que son mucho más importantes y necesarios para nosotros, como son el médico o los fisios... En el resto intentamos ayudarnos, volver a nuestra etapa juvenil, que tampoco nos cuestan mucho, pero en el tema médico sí que estamos un poco más necesitados".