Cruz aclara la situación con Hacienda

El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, analizó la situación del Recreativo con Hacienda en una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en la Casa Colón. Quiso puntualizar que "no he hablado nunca de una reunión con la Agencia Tributaria acerca del Recre, siempre he dicho que la comunicación es constante".

Indicó el socialista que "hay una deuda con Hacienda, eso es un dato objetivo. Hacienda tiene embargadas las cuentas del Recre porque se le debe un dinero, ese es otro dato objetivo y otro más es que el Recreativo necesita atender al pago de los créditos contra la masa para poder llegar a un convenio y levantar los embargos para poder funcionar con normalidad. Ninguno de esos datos están sujetos a acercamientos de posturas".

Así explicó que "el problema es conformar de qué manera se pueden poner en marcha los mecanismos que posibiliten el levantamiento del embargo, que pasan necesariamente por atender el pago de los créditos contra la masa para poder llegar a un convenio y al aplazamiento del resto de la deuda. En la parte que corresponde al aplazamiento una vez levantado el embargo, eso sí está bastante avanzado, lo que sería el acuerdo singular, pero de lo que se trata es de definir un modelo riguroso, real, que nos permita atender la deuda contra la masa y levantar el embargo. Se trata de buscar y encajar la forma. Sobre el convenio singular sí que está bastante avanzado".

De esta forma, lo que Gabriel Cruz quiso especificar es que el Ayuntamiento está buscando la fórmula legal que le permita abordar el pago único de 6,8 millones de euros que corresponden a la deuda contra la masa y que Hacienda no negocia y pone como condición ineludible para el desbloqueo de las cuentas. Una vez realizado ese pago -que no está sujeto a reducciones-, el Consistorio sí que tiene adelantadas las negociaciones de un convenio singular para atender al resto de la deuda.