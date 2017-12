Pesadilla antes de Navidad (1-2)

El guionista de los partidos del Recre tiene muy mala leche. No encontró una forma más cruel de finalizar 2017 en el Nuevo Colombino, donde parecía que lo de pasarlo mal iba ya de paso. Está acostumbrada en los últimos tiempos la afición recreativista a sufrir, pero lo de ayer fue extremo. Cuenta más malos que buenos momentos y el año que termina no tiene pocos en el plano deportivo, pero nadie esperaba que después de la reacción de las últimas semanas la despedida fuese tan desalentadora. El Recre no hizo su mejor partido, estuvo lejos del equipo de otras jornadas especialmente en la primera parte y tras el gol bajó el ritmo demasiado, pero de ahí a perder en el minuto 96 hay un abismo. Tanto como irse de vacaciones a las puertas de los cuatro primeros o hacerlo más cerca de abajo que de arriba. El Jumilla apuntará el 17 de diciembre como el día del milagro en Huelva. Todavía no sabe cómo ganó el partido.

Lo que funciona no se toca y lo que deja de hacerlo se cambia. Así de claro fue el mensaje que lanzó Ángel López con su alineación ante el Jumilla. Mientras el Recre dio resultados mantuvo una alineación inalterable que prácticamente se repetía de carrerilla con los cambios obligados por las circunstancias. El primer traspié con el técnico en el banquillo tuvo respuesta siete días después. Casado se quedó fuera para dar entrada a Mario Marín en la banda. El sevillano queda en una posición debilitada. También cambió su dibujo habitual. Comprendió que su equipo necesitaba fortalecerse en el centro para atacar de un modo más elaborado y directo. Santi Luque se benefició en sustitución de Gorka. Traoré y Julio fueron los otros dos damnificados. Jonathan Vila y Diego Jiménez ocuparon sus sitios.

Durante media hora estuvo incómodo un Recre que en su cambio de apuesta no terminó de abrir a un rival bien plantado. Siempre es más sencillo defender que atacar. Para hacerlo el Jumilla descolgó a Chaco con Caye arriba y el resto del equipo anuló bien al Decano, al que le costó mucho aplicar por dentro lo que le pedía el partido. Con un punta y un jugador de enganche como Santi Luque en el campo el juego no podía ser tan directo como en partidos anteriores. Incluso tuvo el Jumilla un lanzamiento de falta de Chupe que detuvo bien Marc Martínez.

La aparición del malagueño marcó la fase del mejor Recre. Dos intervenciones suyas superando líneas mostraron la fragilidad del rival si le se presionaba. Provocó las primeras amarillas del partido y encendió a la grada, ante cuya presión el colegiado marcó el descanso incluso segundos antes del 45. Ya podía haber hecho lo mismo en el 90. Prefirió cortar para no verse superado por un partido que se le escapaba. El Jumilla lo agradeció.

La segunda mitad fue otra historia desde el inicio. El Recre sabía donde hacerle daño a su rival y se empleó a fondo. Quiso la pelota, fue más protagonista y llevó el partido al campo murciano. Ahí es donde se siente a gusto este equipo. Y llegó el gol como tantas veces. Núñez por su banda supera en velocidad a su par y la pone desde la línea de fondo. No acierta Santi Luque en primera instancia y Rafa de Vicente que llega a todas desde la segunda línea fusiló al meta con la zurda desde dentro del área.

Parecía hecho el partido. El Jumilla tenía poco fútbol ante un Decano que con cabeza tendría el partido en su mano. Y así debió ser, pero este equipo tenía que firmar su último despropósito de 2017. Hizo lo más complicado que era adelantarse en un partido que comenzó muy frío y después se descompuso, bajó el ritmo e invitó a su rival a crecerse.

El Jumilla no lo desaprovechó. Ante la relajación recreativista Manu Miquel avanzó sin oposición para firmar un zapatazo desde fuera del área para igualar en el 64. El gol hizo mucho daño al Recre, que perdió el norte durante diez largos minutos en los que estuvo a remolque de un oponente sin la valentía para aprovecharlo. El peor Decano demostró las limitaciones de un rival incapaz de meterle mano.

Recompuso el partido Ángel López desde el banquillo. Retiró a Mario Marín y pasó a defensa de tres. Su equipo volvió a dominar el choque. El Jumilla cedió metros y ya apenas fue capaz de ofrecer una alternativa ofensiva, más preocupado de arañar segundos al reloj que de jugar. Quedó entonces el partido claro. El Recre atacaría ante un rival rácano que ya celebraba el empate cuando se encontró con un milagro.

Con el Recre de nuevo al ataque un corte de Mandaluniz detuvo durante varios minutos el partido, lo que enfrió a los locales en una fase de acoso al Jumilla. Fue todo lo que hizo ya el equipo vinatero hasta el final: perder tiempo. Lo hizo hasta el 96 cuando una acción de Titi por la banda permitió al Jumilla hacer el segundo. Sergio González debió liquidar la acción en origen. Le faltó contundencia. El balón nunca debió llegar al área. Chaco se vio festejando una victoria que todavía no se cree. Toda una pesadilla antes de Navidad. 2018 será un año diferente.

Ficha técnica:

1 - Recreativo: Marc, Malón, Diego Jiménez, Sergio, Mario Marín (David Segura 74’), Jonathan Vila, De Vicente, Núñez (Gorka 79’), Boris, Luque y Lazo.

2 - Jumilla: Mandaluniz, Neftalí, Julián Domínguez, Robles (Cifu 46’), Chaco, Chupe, Fran Moreno, Manu Miquel, Txomin (Manolo 90’), Caye Quintana (Titi 79’) y Álvaro.

Árbitro: Sánchez Sánchez (extremeño). Mostró amarilla a Julián Domínguez (23’), Robles (33’), Fran Moreno (35’), Chupe (58’), por el Jumilla; y a Santi Luque (39’), Diego Jiménez (75’), por el Recreativo.

Goles: 1-0 Rafa de Vicente (52’). 1-1 Manu Miquel (64’). 1-2 Chaco (90’).

Incidencias: Encuentro de la jornada 19 del campeonato liguero en el grupo IV de Segunda B disputado en el Nuevo Colombino ante unos 8.000 espectadores. Terreno de juego en buenas condiciones. Mucho frío que restó afluencia de aficionados a las gradas. Homenaje a los presidentes de los últimos 40 años como reconocimiento del 40 aniversario del primer ascenso a Primera. Se guardó un minuto de silencio por los recreativistas fallecidos el 20 D.