"Creo que hemos sido superiores"

No hizo más que sentarse Javier Casquero para comenzar su comparecencia ante los medios al término del encuentro cuando se le preguntó al técnico por la actuación arbitral. El míster talaverano fue claro: "Las manos se han escuchado, cuando el balón da en la mano es que suena diferente. Luego Boris también me ha dicho que le han dado una patada, pero es que las manos han sido muy claras". El exjugador analizó el encuentro y no dudó en afirmar que "en la primera parte ha habido mucha insistencia por nuestra parte, hemos tenido ocasiones, nos ha penalizado el no materializarlas y que no nos hayan pitado alguno de los penaltis para poder ponernos por delante porque hemos sido muy superiores".

Continuó el preparador albiazul destacando que "nosotros hemos propuesto prácticamente durante todo el partido, el control del juego ha sido nuestro y en la primera parte ellos no se han acercado. En la segunda no hemos tenido tantas oportunidades, pero llegó el gol de Gorka. La presencia de Pedro les ha dado mucho a ellos y en un saque de puerta ha llegado el empate. El saque se queda corto y nosotros sabíamos que el salía hacia su izquierda y ha marcado. Ellos no tenían opciones y se han animado. El partido se niveló cuando estaba controlado".

Sobre los cambios indicó el míster del Decano que "el de Rafa ha sido por lesión y a Gorka lo hemos quitado porque era su primer partido como titular y sabíamos que no podría aguantar todo el partido. Cambiamos el sistema para tener más ocasiones, pero en el fútbol cuando no marcas las ocasiones que tienes y no te pitan tres penaltis tienes que ser muy superior para poder ganar el partido".

"El rival va en una situación complicada, era colista y cuando llega el gol parece que es cuando más controlado tenemos el partido. Conseguir el empate tan rápido es lo que les ha dado vida a ellos, porque iban a tener que salir un poco más y con espacios pensábamos que íbamos a poder matar el partido. El gol de Pedro los ha metido en el encuentro y luego nosotros también hemos ido hacia arriba porque no nos valía el empate", prosiguió Casquero, que concluyó su exposición ante los medios señalando que "ellos también han tenido alguna, pero en el cómputo general creo que hemos sido superiores".