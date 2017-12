Comienza el partido

El partido contra el Jumilla comenzó el sábado a las 20:00. Nada más terminar el choque contra Las Palmas Atlético el Decano empezó a preparar su despedida del año 2017 en Huelva contra el equipo murciano. Ángel López lanzó el mensaje en rueda de prensa y lo repitió a través de la redes sociales, vehículo habitual del preparador para arengar a la afición."Hoy tocó aprender de la derrota. Que vendrían curvas ya lo sabíamos, pero lo importante es no salirnos del camino. El futuro próximo es esperanzador: próximo domingo todos al Nuevo Colombino". El técnico sabe que el feudo recreativista tiene que volver a ser crucial para el Decano. Además, no quiere distracciones e inicialmente está previsto que el equipo se marche de vacaciones no inmediatamente después del encuentro, sino que tendrá programada una sesión más antes de irse. Hay muchos detalles que cuidar.

A la sexta llegó el primer tropiezo recreativista, lo que no empaña un final de vuelta más que destacado. El equipo albiazul ha sumado 13 de 18 puntos posibles, un promedio que en cualquier temporada le daría para terminar entre los cuatro primeros clasificados. Con la distancia perdida en las primeras jornadas del ejercicio, los albiazules tienen ahora la oportunidad de marcharse de vacaciones entre los cuatro primeros. Los mejores pronósticos albiazules cuando se produjo el relevo en el banquillo implicaban llegar a este día con la posibilidad de irse al parón navideño a un partido de la zona noble. Ahora la tabla clasificatoria permite irse si se dan los resultados adecuados ya metido en la pelea, aunque sin posibilidades de entrar el cuarteto de cabeza.

En las últimas diez temporadas el Decano sólo ganó dos veces en la despedida anual

Para lograr el deseado fin de fiesta previo a las vacaciones el Recre deberá sobreponerse a su tradicional gafe en estas fechas. El último partido de cada año tiene algo que se le atraganta al Recre. En las últimas diez temporadas sólo fue capaz de ganar en dos ocasiones. La más destacada de todas ellas fue la victoria 0-3 en el Bernabéu en el día más triste del recreativismo por el accidente de los aficionados que viajaban a Madrid. Desde aquel día sólo el Córdoba cayó a manos recreativistas en el choque que cerraba un año natural un 22 de diciembre. Desde entonces Las Palmas, Leganés y Cartagena superaron a los recreativistas, mientras que el San Roque de Lepe logró un empate en el Colombino hace dos años.

El último triunfo onubense en Huelva en el último partido antes del descanso navideño se remonta al año 2000 cuando, le ganó 2-0 al Real Jaén. Aquel 20 de diciembre el Recre todavía jugaba en el viejo Colombino y Lucas Alcaraz encaraba su primera campaña como técnico recreativista. Ya sabe Ángel López que su nuevo reto pasa por lograr un triunfo que tradicionalmente se le resiste al Recre y más cuando juega en su campo. Esta temporada ya ha superado algún registro el preparador, que quiere sumar uno más en su cuenta.