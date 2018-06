Comienza la cuenta atrás

Primeras 24 horas cargadas de movimientos en el proceso de venta del Decano. Con el horizonte del 7 de junio a las 19:00 marcado en rojo, todos los posibles interesados mueven sus piezas ante una partida en la que todavía habrá muchos cambios. El primer día de los ocho que marca el pliego de condiciones para la venta del Decano abrió el fuego de los interesados en hacerse con el 90% de las acciones de la entidad albiazul. Pasos adelante, pasos atrás y muchos mensajes cruzados.

Hasta tres interesados en comprar clubes históricos de Segunda B anunció la Cadena Cope en su programa nocturno, siendo el Recre uno de ellos. Mucho más concreto fue Onda Cero. La emisora apuntó al empresario José Miguel Garrido, con experiencia en el Albacete y actualmente vinculado al Castellón a través de Only One Way, como aspirante a hacerse con el paquete mayoritario de las acciones. Mientras unos plantean dar el paso al frente, el más claro parece que duda. La Ser informó que Juanma López se replantea lanzarse a la puja. El actual gestor de la entidad albiazul aseguró en una entrevista a este diario en enero que su intención última era pujar por la propiedad una vez se abriese la venta. Ahora parece no tenerlo tan claro y deshoja la margarita, según dicha emisora. Su entorno se mostró cauto ayer. Al margen de estas propuestas externas, un grupo de empresarios de la provincia de Huelva estudia acudir a la puja como alternativa provincial y también ha mantenido contactos para ello con el propietario.

Mientras tanto, el Ayuntamiento espera. Su mensaje es de tranquilidad. No prevé que las ofertas, de haberlas, aparezcan antes del último día del plazo fijado. Quedan seis días para eso. El Consistorio tiene la experiencia de hace un año cuando Vicente Simón presentó su propuesta en el último suspiro o lo que sucedió en su momento con Gildoy, cuando también apuró hasta el instante final del plazo para entregar la oferta. El jueves a las 19:00 se levantan las cartas.