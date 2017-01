Comas trata de impedir el inicio de "forma torticera"

Pablo Comas intentó a última hora boicotear el desarrollo normal de la Junta General sin conseguirlo. El expropietario del Decano envió horas antes una carta al notario Carlos Toledo, encargado de dar fe del correcto desarrollo de la asamblea por la entidad, en la que denunciaba su oposición a la Junta aludiendo falta de información como accionista. Toledo leyó el escrito justo al comenzar la Junta precisamente para que Comas "no pueda alegar indefensión", reconoció el propio notario a los asistentes. Posteriormente se desarrolló la asamblea con normalidad.

El portavoz del club, Jesús Pulido, aseguró que "los argumentos esgrimidos es que no ha tenido suficiente información y que no recibió la documentación. Todas las personas que acudieron a la Junta tuvieron su derecho a la información, todo el que quiso se pudo acreditar y no de hace dos días sino desde que se convocó la Junta, con total y absoluta legalidad con sus correspondientes publicaciones tanto en el Borme como en un diario local en los plazos estipulados. Estamos tranquilos y convencidos de que actuamos conforme a la ley y así lo ha certificado el notario Carlos Toledo a pesar de la actitud marrullera y torticera de Pablo Comas para torpedear la vida normal de este club".

Pulido reconoció que el "propio notario no le ha dado más importancia a la carta y se leyó para que constase en acta y no se pudiera aludir a ningún caso de indefensión". Por esta razón, el consejo y sus abogados consideran que "no tiene ninguna base legal y sólo fue un intento de última hora de torpedear al club y bastante lo hizo ya al frente al club". Por ello anunció que "una vez quede resuelto el tema de la hoja registral podremos decir que Pablo Comas es historia en el Recre".