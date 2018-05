Comas cambia de abogado

El expresidente del Recreativo de Huelva, Pablo Comas, ha cambiado de abogado. Lo ha hecho in extremis, a sólo unos días de la vista oral que se celebrará el lunes y el martes próximo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva y que lo hará sentarse en el banquillo de los acusados por apropiación indebida, corrupción en los negocios, alteración de la contabilidad del club y administración desleal.

El que hasta el lunes pasado había sido su letrado, Carlos Zabala, se ha visto obligado a renunciar a su defensa después de solicitar hasta dos veces el aplazamiento del plenario por su incompatibilidad con otro asunto que debía atender fuera de España.

El jurista Álvaro Sánchez Pego ha asumido las riendas de su defensa. Así lo confirmó ayer él mismo a Huelva Información: "Conozco a Carlos Zabala y me lo pidió; me reuní con ellos y vi que la cosa tiene bastante defensa, así que acepté y el mismo lunes me hice cargo", indicó el togado a este diario.

El letrado ha ejercido como fiscal en Cantabria durante 21 años. Desde hace algunos ejercicios se encuentra en excedencia y dirige el bufete especializado en asuntos penales Sánchez Pego Abogados, con sede en Santander. "Ahora mismo estoy de cabeza con este caso", confiesa desde el teléfono fijo del despacho y a altas horas de la noche. Ha de ponerse al día a marchas forzadas.

Considera, no obstante, que los cargos que se esgrimen contra Pablo Comas están "sustentados con una base muy débil, por lo que no voy a hacer ninguna estrategia extraña para intentar ocultar o hacer algo raro; es que la realidad, con la documentación contable que se aportó recientemente, acredita que todo es una exageración, por así decirlo, de las acusaciones".

Álvaro Sánchez Pego ha llamado como testigos de la defensa al presidente del Villarreal Club de Fútbol, Fernando Roig; al exconsejero y exrepresentante legal del Recreativo de Huelva Antonio Martín, y al notario Carlos Toledo, entre otros. "Hay testigos que hemos pedido y que se solapan con los de la acusación", detalla a este rotativo.

La Fiscalía de Huelva solicita para Pablo Comas 18 años de prisión. El colectivo Trust de Aficionados del Recre, que ejerce la acusación particular, pide que se le impongan 16 años y medio de reclusión, además de una multa de nueve meses. Se reclaman, además, la nulidad del proceso de compra de las acciones del Decano y una indemnización para el club albiazul.