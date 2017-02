El Colombino dicta sentencia

Desde 1889. El Nuevo Colombino recordará visualmente a los suyos y al resto del mundo desde hoy que la historia del Recreativo es tan longeva y que por ello toda la sangre, el sudor y las lágrimas derramadas -y las que quedan por derramar- merecen la pena. El Recre es el poseedor del único título nacional que no se disputa, el de decano del fútbol español, y esa es la única razón por la que el enfermo se aferra a su hilo vital, con la renuncia a momentos felices, a la vida fácil, al poder resetear y comenzar a escribir una nueva etapa. La del club onubense es la historia más larga del fútbol patrio y tiene sentido recordarlo, sobre todo cuando con el ocaso aparece el hastío.

Al recreativismo se le han caído los anillos, los de oro, esos de los que dispusieron con aquel equipo de Cazorla, Viqueira, Uche y compañía y ahora toca darse un baño de realidad, remangarse y seguir cavando un túnel que conduce a la normalidad, pero cuya longitud es desconocida.

La entrada de Iván Aguilar por Manu Ramírez, el único cambio en el once

La labor multidisciplinar asumida por todos los actores con potestad para llevar al Decano a la paz ha terminado por dejar en un plano secundario lo más importante para todo club deportivo, los resultados. La situación económica e institucional ha focalizado la atención de los últimos meses y durante ese tiempo la competición ha ido avanzando sin esperar al combinado albiazul. Ahora, con la zona caliente quemando al Recre en pleno invierno, vuelven a saltar aquellas señales de alerta que movilizaron al recreativismo para convertir el drama de la permanencia en la fiesta de los sentimientos hace poco menos de un año ante el Granada B.

El reestreno de Juan Manuel Pavón en el banquillo del Nuevo Colombino llega en un momento crucial en la temporada, ya que el Recre ha logrado convertirse en un ladrón de puntos lejos del coliseo albiazul y ha conseguido acabar con el manido debate de la falta de pegada de sus líneas de vanguardia.

El Villanovense, equipo solvente en el balón parado y letal en las transiciones, amenaza con enterrar las esperanzas de supervivencia recreativista, pero el Recre ya ha sido capaz de firmar resultados cortos con los combinados que luchan por dar el salto de categoría y no debería haber excepción. Para volver a competir como en Extremadura, Pavón tocará lo menos posible el once que saltó al Francisco de la Hera. Así, los retornos de Bonaque y Rafa de Vicente tras cumplir sanción no parecen amenazar a Ubay Luzardo y Pape con la suficiente fuerza como para prever su adiós a la titularidad. Con ganas sí irrumpió en escena el indultado Iván Aguilar en tierras extremeñas y, si el malagueño quiere, es una de las piezas claves para que el Decano obtenga su propósito. El damnificado en el caso de que el ex del UCAM retomase un puesto en la alineación inicial sería Manu Ramírez, a pesar de que el canterano ha tenido buenas actuaciones en los últimos encuentros y ha demostrado ser uno más dentro de la plantilla.

Al Recre le va la vida en el choque, aunque quede mucho por delante. Ya Pavón en la previa avisó de que no miraría más allá del partido a partido y hace bien porque toda mirada al horizonte termina en un resoplido tan agónico como profundo. Mejor vivir el día a día y afrontar cada partido como dijo ayer Fernando Torres que lo hacía, como si fuese el último, como si no hubiera nada más allá, porque sólo en esas situaciones es cuando el ser humano lo da todo sin guardarse nada. Y ahora no hay otra forma de entenderlo que esa.