Colgado el 'No hay billetes'

La afición recreativista agotó las 500 entradas enviadas por el San Fernando para el partido del domingo en poco más de dos horas. El club notificó mediante un mensaje a primera hora de la tarde que "colgamos el cartel de No hay billetes. La afición recreativista ha reaccionado haciéndose con las 500 entradas enviadas por el San Fernando en una mañana. Aunque aún puedes conseguir tu entrada comprándola in situ a 10 euros". En un primer momento la intención de la entidad era no solicitar más por las dudas de que llegasen con margen para su venta en Huelva. Sin embargo, durante la tarde el San Fernando ofreció otro centenar de entradas más a 8 euros. El Recre las espera durante el día de hoy para ponerlas a la venta si llegan a tiempo.

En caso contrario, el Decano insiste a todos sus aficionados que pueden comprar las entradas que quieran en las taquillas del Bahía Sur, donde habrá localidades a 10 euros sin problemas para todos los seguidores onubenses que se desplacen sin su entrada desde Huelva.