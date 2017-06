Chuli se lleva a su Recre a Primera División

Onubense, recreativista y de Primera División. El fervor albiazul de Chuli está fuera de toda duda y el sábado sobre la medianoche con la celebración del ascenso a la Liga Santander del Getafe volvió a quedar de manifiesto. Ya lo demostró hace un año cuando fue un activo participante en la campaña de salvación Líberos del Decano que evitó la desaparición recreativista y en la que contribuyó como un Capitán más.

Mientras todos sus compañeros festejaban la gesta lograda ante el Tenerife el onubense presumió de sus colores con una camiseta en la que se leía 'Decano serás eterno'. A preguntas de los periodistas, el delantero recreativista reconoció estar emocionado porque "he luchado mucho por este sueño. Vengo de un año y medio complicado y fue mi familia la que me convenció para dar este paso". Cuestionado por la camiseta que lucía, aseguró que "me acuerdo también mucho de Huelva y del Recre, que lo está pasando mal y como soy un recreativista más también va para ellos". Bromeó además con que "soy más de Huelva que un choco".

Chuli tiene además por delante tres temporadas más en la máxima categoría ya que el ascenso le garantiza que el Getafe ejerza su opción de compra automática por 700.000 euros para contar con el onubense, que estaba cedido por el Almería. Llegó al Alfonso Pérez en el mercado invernal después de una campaña y media en la que las cosas no funcionaban en el Almería. Desde su fichaje fue un hombre importante para Bordalás, jugándolo prácticamente todo y aportando sus goles al ascenso.

En Primera con el Getafe espera el momento de volver a cruzarse su camino con el Recre para cumplir su sueño como albiazul.