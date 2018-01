Caye Quintana espera para completar el ataque

Mientras el Recre apura a contrarreloj para levantar la suspensión que le impide inscribir jugadores, su tercer y último fichaje espera en la recámara. Será Caye Quintana quien complete el ataque albiazul siempre que el Jumilla le encuentre un recambio. El isleño está deseando regresar al Decano, al que ha sido vinculado en numerosas ocasiones desde que salió hace ya tres años con destino al Valladolid. Ahora todo hace indicar que será la definitiva, siempre que se resuelva el escollo administrativo que lo impide en Huelva.

Su actual club ya le abrió la puerta hace unos días. El director deportivo del Jumilla, Guillermo Fernández Romo reconoció el viernes en declaraciones a La Opinión de Murcia que "hay un club que está interesado en él y que se ha puesto en contacto conmigo, pero yo tengo una responsabilidad muy importante en este proyecto, y nuestro objetivo es salvar la categoría, por lo que no puedo anteponer los intereses personales de una persona al grupo". No obstante insistió en que "le he tendido la mano y voy a facilitar todo lo que pueda la situación, pero en ningún caso voy a tomar una decisión que vaya en contra del FC Jumilla".

Fuentes de la entidad recreativista confirmaron ayer que si se desbloquea la inscripción de las nuevas incorporaciones la plantilla quedaría completa con la contratación de Caye Quintana. Quedaría así descartada la posibilidad de alguna salida adicional antes del final del plazo para realizar fichajes invernales que en Segunda B expira el miércoles a las 18:00. El atacante de Isla Cristina se sumaría así a Toni Segura e Iván Agudo como la tripleta de refuerzos de cara a la segunda vuelta para tratar de mejorar las prestaciones ofensivos del equipo de Ángel López.