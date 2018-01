Carlos Calvo es baja y Sergio es seria duda

Tendrá problemas Ángel López para conformar la convocatoria de 18 jugadores que se desplazará hoy a Murcia para disputar el duelo ante el cuadro pimentonero de mañana (Nueva Condomina, 18:00). Hasta tres jugadores se perderán el duelo por sanción, mientras que Carlos Calvo será baja una semana más, a lo que hay que sumar la salida de Antonio Domínguez que se ha cerrado en la presente semana. Teniendo en cuenta que el Decano contaba hasta el adiós del puntaumbrieño con 21 licencias del primer equipo, Ángel se verá obligado a mirar al filial para confeccionar su lista de convocados. La presencia de Víctor Barroso será segura, mientras que hará falta otro jugador del Atlético Onubense si se toma la determinación de completar la lista de 18.

Además, el técnico tendrá que esperar hasta el final del entrenamiento de hoy para saber si finalmente Sergio González puede ser o no de la partida. "Sergio ha estado con molestias durante toda la semana y todavía nos queda tomar la decisión. Somos optimistas, queda el último entreno y todavía no me puedo pronunciar porque es un entreno importante para conocer sus sensaciones. Lo que sí digo es que el que esté al 99,99% no me vale para competir", sentenció el preparador madrileño ayer en rueda de prensa. No obstante, todo apunta a que el exzaguero del San Sebastián de los Reyes superará las molestias que arrastra y terminará integrando la expedición albiazul.

Nacho Monsalve cumplirá ante el Murcia el último de sus cinco encuentros de castigo

Carlos Calvo se quedará fuera, como ya ocurriera la semana pasada, por culpa de un cuadro vírico gastrointestinal: "Carlos ya la semana pasada no pudo entrenar el sábado, se encontraba con vómitos y no pudo venir. Tampoco lo hizo en los primeros días de la semana, en los que estuvo en su domicilio de Jerez. Volvió a entrenar, pero ha vuelto a sentirse indispuesto".

La nota más positiva es que el duelo de Murcia supondrá el final de la dura sanción de cinco encuentros que recibió Nacho Monsalve, por lo que el defensa volverá a estar a disposición del técnico a partir del encuentro de la próxima semana ante el Badajoz, como Núñez y Santi Luque, que sólo recibieron un partido de castigo por la doble amarilla que vieron ante el Cartagena en el último compromiso liguero.