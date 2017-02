Belén Rodríguez: "Nos hacen falta más niñas en la cantera del club"

Belén Rodríguez es la última canterana del Recreativo IES La Orden asentada en el primer equipo. La onubense lamenta, precisamente, la ausencia de un mayor número de jugadoras en la base: "Cuando yo empecé había un gran número de niñas, ahora no tanto. Es verdad que con los triunfos de Carolina se han apuntado más niñas a las escuelas, pero sigue habiendo un déficit importante". Además confiesa que "este año no tenemos tantas chicas, el año pasado sí que me costó más jugar. Se ficharon muchas jugadoras y era la última. Me jodía, sobre todo, ver los partidos desde el banquillo contra Rinconada". No obstante, en una visión colectiva lamenta que "el club no haya tenido recursos para firmar una jugadora más. Tengo que reconocer que nos hace falta, aunque a mí me vendría mal porque jugaría menos, pero el equipo necesitaría una jugadora aunque fuese de un nivel medio".

Belén está centrada en la liga, única competición en la que compite, y entiende que "no ganar sería un fracaso". Pero para volver a reeditar el título la volantista tiene claro que quiere medirse a Rinconada: "Hay gente en el club que prefiere Benalmádena u Oviedo, sobre todo Benalmádena por la cercanía -con respecto a Oviedo-. Rinconada es el equipo más fuerte, pero la final debería ser reñida y además es el partido más interesante de jugar".

Mirando un poco más al frente, la onubense afirma que va a ser "difícil igualar lo conseguido en Europa, pero tenemos ilusión de ir, además este año es en Milán por primera vez, antes siempre habíamos ido a Francia". Como Pape, Belén también destaca la buena armonía que hay en el vestuario del Recre IES La Orden y señala que "este año es de los que mejor ambiente tenemos en el vestuario".

Por último, la deportista confesó que "soy futbolera, al Recre voy cada vez que puedo, aunque este año aún no he ido. A nivel nacional me gusta el Barcelona".