El Ayuntamiento declarará desierta la venta del Recre

La documentación y la información aportadas por Moody Investments no cumple con los requisitos exigidos por los servicios técnicos del Ayuntamiento de Huelva. El informe del Consistorio onubense es contundente. La oferta presentada por el grupo encabezado por Vicente Simón no supera el examen y por lo tanto la Mesa de Contratación se reunirá hoy a las 13:30 para declarar desierta la venta del Recre, tal y como adelantó ayer Huelva Información en su edición digital.

La sociedad que presentó la única oferta de compra por el Recreativo incumple, según el informe de los servicios técnicos municipales, los requisitos del pliego de condiciones. El grupo liderado por Vicente Simón no acredita las garantías económicas suficientes para hacer frente a las obligaciones inmediatas a la firma de la escrituras, como el aval de 1,8 millones de euros y el patrimonio de 8 millones.

La sociedad no presenta las garantías económicas exigidas en el pliego de condiciones

El pliego de condiciones establecía que el aspirante a adquirir las acciones municipales a la venta debía asumir el pago a la firma de las escrituras de 10,4 millones de euros correspondientes al pago a AFE (611.000 euros rebajados a 603.000), convenio regulador del concurso (400.000), deuda con los trabajadores (789.502,43 euros), crédito contra la masa de la deuda con la Agencia Tributaria (6,8 millones) y el aval por la deuda con la Seguridad Social (1,8 millones). El exigente pliego buscaba garantizar la solvencia de los ofertantes y que la venta asegurase la estabilidad económica de la entidad recreativista de inmediato.

Sin embargo, los técnicos municipales no ven en la documentación aportada por Moody las suficientes garantías y por lo tanto emiten un informe desfavorable que excluye al ofertante del proceso y por lo tanto no lo propondrá al Pleno por no cumplir los requisitos.

Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de Huelva declarará desierto el concurso de venta de las acciones del Recreativo. El equipo de Gobierno se lo comunicó ayer a las 13:30 horas a los portavoces de los diferentes grupos municipales en una primera reunión y hoy lo hará la Mesa de Contratación de manera formal.

A partir de este momento se abre un nuevo escenario en el que el Ayuntamiento como propietario tendrá que articular los mecanismos necesarios para buscar una solución con la que afrontar antes del 30 de junio los 603.000 euros pendientes de pago con la AFE para evitar el descenso a Tercera del Decano como primer paso. Tras quedar desierta la venta el Consistorio tiene cuatro días por delante para encontrar una solución a su primera línea roja. El Recreativo tiene además a corto plazo que hacer frente al pago correspondiente al convenio de acreedores, el aval para la inscripción del equipo en la Segunda B y el pago a los trabajadores del club.

Ante la posibilidad de encontrarse con una venta desierta, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, señaló a Huelva Información el domingo 18 de junio que "ya existe un propietario que es el Ayuntamiento" que tiene presente "los calendarios (...). Con venta o sin ella no vamos a consentir que Huelva vuelva a vivir un episodio tan lamentable, duro y difícil". Con el Recreativo "existe un compromiso indudable, firme y serio por parte del Ayuntamiento de Huelva de que siempre mantendremos nuestra seña de identidad de Huelva". El Consistorio ha insistido siempre en su garantía de supervivencia de un club que además está catalogado como BIC.

El Decano tiene poco más de 72 horas por delante para encontrar la solución a los 603.000 euros que debe pagar a la AFE por la plantilla de esta temporada y el filial. Debe pagar antes de las 12:00 horas del viernes 30 de junio para evitar su descenso a Tercera División.