El Ayuntamiento de Santa Olalla aprueba la calle Jesús Vázquez

El Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala, a petición de la alcaldía y del equipo de gobierno local, ha aprobado en pleno rotular una de las calles de la localidad con el nombre del futbolista santaolallero Jesús Vázquez Muñoz, como reconocimiento a su carrera deportiva y por llevar siempre a gala el nombre de la localidad por los numerosos clubes de fútbol de Primera y Segunda División en los que ha militado a lo largo de su carrera deportiva.

El proceso se aceleró tras el anunció del jugador de abandonar el fútbol en activo, algo que dio a conocer en el último encuentro de la temporada disputado en el Nuevo Colombino ante el San Fernando, que, además, supuso la salvación matemática del Decano en la categoría de bronce. Jesús Vázquez salió muy joven de su Santa Olalla natal, aunque lo hizo tras pasar por los escalafones inferiores de las escuelas de su pueblo. Tras un efímero paso por la cantera del Recre el onubense se marchó al Extremadura, para continuar su trayectoria deportiva en el Club Deportivo Tenerife.

Tras su paso por la isla comenzó su etapa más determinante a nivel deportivo, ya que debutó en Primera División con la camiseta del Recreativo. Después del descenso a Segunda se marchó al Deportivo de la Coruña, donde estuvo dos temporadas antes de regresar a Huelva, inmejorable lugar para colgar las botas de forma definitiva.

El Ayuntamiento de Santa Olalla ya tiene claro el lugar donde se ubicará la calle Jesús Vázquez, será la calle en la que se encuentra el campo de fútbol municipal Los Palomares, el pabellón de deportes, la piscina municipal y el complejo deportivo municipal.

Todos los grupos políticos representados en el consistorio serrano dieron el visto bueno a la propuesta realizada por el alcalde Antonio Plaza y aprobaron la iniciativa por unanimidad en el pleno celebrado el pasado miércoles, donde también se informó de la propuesta para recibir la primera medalla al mérito deportivo que otorgará próximamente el consistorio santaolallero.

El jugador atendió la llamada de Huelva Información para mostrarse "enormemente agradecido por este grande detalle. Creo que no voy a saber cómo actuar cuando pasee por esa calle. Aún no creo que eso se vaya a dar, la verdad". Continuó señalando el mediocentro albiazul que "sé que a mis padres les hará una tremenda ilusión, como a mí, pero el saber que su hijo tiene una calle en su pueblo les va a hacer sentir orgullosos, y eso me hace mucho más feliz todavía".

El onubense considera que este homenaje es "el reconocimiento por una labor en el fútbol profesional de muchos años, donde siempre he recibido apoyo y cariño de mis paisanos. Ahora podremos disfrutar de esa calle todos juntos".