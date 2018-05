El Atlético Onubense desciende (1-0)

El Atlético Onubense no ha podido completar la proeza y ha caído en Guadalcacín, lo que, unido al resto de resultados de la última jornada, hace que el filial se despida de Tercera División. De partida, el cuadro de Jesús Vázquez tuvo que sacar un once muy condicionado por las numerosas bajas, incluyendo la de Víctor Barroso, que no viajó a Jerez por problemas personales.

El Guadalcacín, que también se jugaba la permanencia, comenzó el encuentro buscando el juego directo, a lo que respondió el Atlético Onubense con unos primeros acercamientos a través de Ponce y Manu Torres. Los locales lo intentaron de nuevo por medio de Marín, que estrelló el balón en el poste en el ecuador del primer tiempo, una ocasión que espoleó a los locales hasta que el cuadro onubense supo reconducir la situación.

Tras el descanso el Guadalcacín se echó arriba en busca del gol que le diera el triunfo y lo encontró en una jugada que dejó una gran parada de Vichi, pero el rechace lo embocó a gol Canty. El filial quedó noqueado hasta que Jesús Vázquez comenzó a realizar cambios, teniendo Misffut el empate a veinte minutos del final con un remate al larguero. El Guadalcacín jugó los últimos cinco minutos más el descuento con uno menos, por expulsión de Rodri, pero ya el marcador no se movería más. Triste epílogo para un filial que se había ganado soñar con la permanencia y que volverá a División de Honor.

Ficha técnica:

1 - Guadalcacín: Brian, Pablo (Panzy, 65’), Juanan, Diego, Rosales, Luis Castillo, Marín, Alberto Durán, Canty, Goma (Rodri, 75’) y Borja (Adri, 80’)

0 - Atlético Onubense: Vichi, Diego (Iván Robles, 80’), Juanma, Rafa Navarro (Miguel Fernández, 60’) Gustavo, Ponce, Manu Torres, Misffut, Dieguito, Iván Martín y Nené (Fernando, 70’).Gol: 1-0 (53’) Canty.

Árbitro: Ahmed Amgait. Amonestó a los locales Goma, Luis Castillo y Rodri, este último en dos ocasiones, por lo que fue expulsado en el 85. Por parte del filial vieron la amarilla Diego y Miguel Fernández.Incidencias: Buena entrada en el Municipal de Guadalcacín.