"Asumo que nos miren a nosotros"

En una semana convulsa el capitán toma la palabra para lanzar un mensaje de tranquilidad. Núñez es la máxima autoridad en el vestuario recreativista. Lo es porque luce el brazalete aunque no lo lleve puesto. Reconoce que el grupo vive "una situación difícil" después de la segunda destitución de la temporada. Un escenario que "no es fácil para muchos de los chavales que están en el vestuario verse en una situación como esta, en un club con una repercusión social importante y en el que en los malos momentos hay que aguantar cosas que para muchos de ellos es la primera vez". No obstante, recalca que "están comprometidos con la mentalidad de sacarlo adelante".

La temporada está siendo mucho más amarga de lo previsto. Nadie contaba con sufrir tanto. Núñez relativiza la presión que puedan sentir porque "sufrir forma parte del fútbol". Si no lo haces "por una cosa lo haces por otra". Confía no obstante en que "no nos acerquemos más a los puestos de abajo como en los años anteriores. Confío en que podremos terminar un poco más tranquilos. Para eso hay que ganar un número de partidos lo antes posible".

Durante las últimas semanas ha pensado muchas veces "en cómo hemos llegado hasta aquí". El vestuario pensaba que "la temporada pintaba de otra manera. Hemos estado arriba, a dos puntos del play-off y a tres del líder, que es algo que no habíamos vivido estos años atrás. No fuimos capaces de seguir ahí, entramos en dinámica negativa y nos vinimos abajo. Hay partidos por delante para terminar bien".

Núñez rectificó las palabras de Ángel López sobre la influencia de los impagos y los problemas extradeportivos en el rendimiento del equipo. Asegura que las leyó y también se las dijo a ellos en el vestuario, si bien "la verdad es que en el vestuario se ha hablado muy poco de impagos. Mucho menos de lo que la gente cree. Me da mucha rabia que se diga eso porque tanto los que estábamos aquí como los que vinieron de fuera lo hicieron con mucha ilusión y sabiendo las condiciones que tendríamos". Además, destaca que "tanto el consejo como Juanma López han hecho grandes esfuerzos por ir pagando las nóminas esta temporada. Me da rabia cuando se habla de eso porque no me parece nada justo. El vestuario está centrado en sacar la situación adelante".

No eludió la vacante que hay en el banquillo. Sabe que el club ha negociado con varios preparadores sin cerrar todavía un acuerdo. Núñez avala a César Negredo como técnico interino porque "es una persona muy capacitada que conoce al equipo y sabe muy bien lo que tiene que hacer". Por ello, "si tiene que venir alguien, fenomenal. Si tiene que seguir César, fenomenal también". Eso sí, "aquí no tiene que venir cualquiera, sino alguien ilusionado". De Negredo destaca que "le gusta que cada jugador tenga la capacidad de decidir sobre el césped".

Comprende que las miradas se centren ahora sobre la plantilla. Entiende que "el entrenador paga los platos rotos siempre porque es más fácil echar a uno que a 22, pero al final somos los jugadores los que estamos en el campo". Después de dos destituciones "aceptamos que las miradas están sobre nosotros". Lo asume "con responsabilidad porque quien quiera ser futbolista profesional lo debe hacer".

A nivel personal atraviesa una fase amarga de la temporada con una lesión muscular cuya recuperación "va más lenta de lo que me gustaría". Esta semana "he comenzado a trotar, pero las sensaciones son las de tener todavía un poco de cuidado. Me ha dicho el médico que va bien la cicatrización pero todavía no está". Su intención es volver a los terrenos de juegos para comienzos de marzo. No vincula la recuperación a la veteranía, aunque confiesa que anímicamente podría estar mejor porque es muy desagradable estar fuera cuando las cosas no salen bien. Sientes mucha impotencia".