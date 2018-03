Aspira a regresar al once

Iván Malón aspira a regresar este domingo al once inicial. El defensa del Recreativo de Huelva se perdió el encuentro de la anterior jornada en El Ejido y ahora opta a recuperar una plaza en la formación titular que presentará el técnico albiazul, César Negredo, en el partido frente al Melilla (Nuevo Colombino, 12:00).

"Soy un compañero más de la plantilla. Intento aportar toda la experiencia y lo que pueda al equipo. Si el domingo me toca entrar en el once lo haré encantadísimo, si me toca estar en el banquillo lo haré encantadísimo y si es estar fuera no queda otra que apretar, y a seguir sumando", destaca.

"Estoy tranquilísimo con mi trabajo. Las dudas se las tengo que poner yo al míster"

Desde que Negredo es el primer entrenador, jugadores que estaban siendo fijos en las alineaciones han perdido protagonismo, como pueden ser el delantero Boris Garrós o el central Sergio González. Malón afirma que está "tranquilísimo con mi trabajo, intento dar el máximo cada semana y las dudas se las tengo que poner yo al entrenador. Venimos de una victoria y de dejar la portería a cero, algo muy importante. ¿Que si quiero jugar? Pues claro, ¿qué futbolista no quiere jugar? Pero al final quien tiene que tener la duda y hacer la alineación es el míster. Los futbolistas somos quienes tenemos que crearle dudas al entrenador", indica.

El defensa valenciano tiene claro cuál es el objetivo a corto plazo del Decano: "Tener una regularidad en cuanto a resultados y tener esa comodidad que ahora no tenemos en la tabla. Creo que puntuar fuera te da el empujoncito que necesitas y ahora queremos cerrarlo en casa".

"Los partidos cuestan en todos lados: en casa, fuera y lamentablemente este año nos está costando más de lo que debería. Creo que el equipo en casa, salvo en encuentros puntuales, ha competido. Quizá el del Badajoz puede ser el partido más flojito que hemos hecho y lo ganamos. El último en casa lo ganamos con solvencia", dice.

Tras el triunfo en El Ejido el Recre ha alcanzado los 35 puntos. Malón define como "muy importante" el choque frente al Melilla pero matiza que "si ganamos, en ningún caso esto se ha acabado. Nos quedan diez partidos importantísimos que hay que competirlos del primero al último. Nuestra intención es sacar el máximo número de puntos posibles de aquí al final de temporada".

"Quedan 30 puntos y no sé cuántos hacen falta para salvarse. Si empezamos a sacar la calculadora, malo. Tenemos que ir partido a partido e intentar sacar los tres puntos en cada uno de ellos".

Sobre Negredo Malón apunta que "es un entrenador que lleva con nosotros desde el principio, nos conoce a todos a la perfección y ha vivido la etapa de Javier Casquero y de Ángel López. Se ha empapado un poco de los dos, pero tiene personalidad y no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones y creo que eso es bueno para el Recre y para los jugadores".

A su juicio, "tiene su forma de pensar y de ver el fútbol y eso es positivo para todos. Al final cada entrenador te da sus consignas y tiene su forma de hacer las cosas. Creo que ahora el equipo quiere ser un poco más protagonista en el campo contrario. Si dejamos la portería a cero tenemos más opciones de ganar, y él nos está dando intensidad y que haga esos cambios en la alineación hace que la competitividad aumente. No son cambios drásticos, pero lo está haciendo bien porque el equipo ha sumado seis puntos de nueve posibles", agrega.

Boris Garrós, el pichichi del Recre, aún no ha sido titular con el nuevo entrenador. Malón defiende a su compañero y destaca su trabajo. "Boris es un fenómeno y ha demostrado que se parte la cara con quien sea. Lucha, brega y está sabiendo llevar bien esta situación. Ahora estamos jugando con un delantero y un enganche en lugar de con dos delanteros, pero seguro que volverá a jugar y a marcar goles importantes para el equipo. Ahora le está tocando afrontar otro rol y seguro que le dará la vuelta".

Por último, el valenciano, que acaba su contrato con el Recre el próximo 30 de junio, muestra su predisposición a continuar vinculado al club albiazul. "El proyecto del Recre es a medio-largo plazo y estoy muy contento aquí. Este año nos estamos llevando muchos palos y las cosas no están saliendo como los planteamos con la ilusión que teníamos al principio. Pero el Recre es un club muy apetecible para cualquier jugador y cuando acabe la temporada o el club lo considere empezará a tomar decisiones y vendrán jugadores y otros se quedarán. Ojalá pueda quedarme porque estoy muy contento en Huelva y mi mujer y mi hijo se han acoplado también muy bien y están contentos aquí. Al final no tengo 21 años y los jugadores vamos madurando y uno busca una estabilidad, así que puede ser en un club como el Recreativo de Huelva pues muchísimo mejor", concluye.