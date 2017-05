Aparca su futuro en el club

Con la temporada llegando a su final surge el interrogante del futuro de Juan Manuel Pavón. El técnico aseguró ayer que "ni lo he preguntado todavía porque queda todavía un último partido", si bien reconoce que "cuando pase tendré que preguntar por la situación institucional, por la económica y por mi propia situación".

Pavón afirmó que todavía tiene un año más de contrato con la entidad como técnico del filial, aunque "como entrenador del primer equipo tengo hasta el 30 de junio". Le corresponderá a la entidad decidir su ubicación y si cumple el contrato.

Pavón siente el respaldo de la grada. Aseguró que "siempre he notado el cariño de la afición con momentos muy duros como el partido del Sanluqueño y en todo momento noté el ánimo de la afición y los medios al cuerpo técnico". El técnico agradeció el respaldo recibido en su etapa en el banquillo porque "sin la afición y los medios hubiese sido mucho más complicado". La presión interna lo acompañó durante estos meses porque "es mi equipo, el de mi ciudad y mi gente y eso me suponía una presión añadida. Si no hubiese conseguido el objetivo habría tenido esa espina clavada toda mi vida". Para lograrlo "pusimos nuestros cinco sentidos en salvar deportivamente al club".