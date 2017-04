Anhelo de permanencia

El vestuario del Recre pasa por un momento de calma tensa. Los buenos resultados por el cuadro albiazul en la segunda vuelta le han dado para salir de la cola de la clasificación y asentarse en la zona media, pero sin la estabilidad necesaria como para evitar preocupaciones en los últimos encuentros ligueros. Más bien todo lo contrario, la plantilla albiazul y su cuerpo técnico siguen apretando para cerrar cuanto antes la permanencia del Decano en Segunda División B, una realidad que pasa por seguir sumando de tres en tres. La primera de las cuatro citas que restan al Recreativo antes de que el torneo de la regularidad toque a su fin será mañana a partir de las 11:30 en el Nuevo Colombino ante un Melilla que busca la promoción de ascenso a la categoría de plata.

La ambición del conjunto norteafricano, su buen hacer defensivo, la presencia de jugadores de calidad en sus filas y la herida abierta tras la derrota del pasado fin de semana en casa ante la Balona convierten a los azulinos en un adversario peligroso, una sensación que arrojó ayer el técnico recreativista, Juan Manuel Pavón: "El rival no es el más idóneo, por lo que los estamos jugando, pero es el que toca. Sus números fuera de casa son espectaculares. Es verdad que vienen de una derrota, pero creo que sólo han perdido tres partidos. Es un equipo sólido, de mucho empaque, con jugadores que llevan varios años en el club y tiene claras sus consignas. Ellos se están jugando mucho, pero nosotros también y más ante nuestra afición, a la que queremos darle ese triunfo tan necesaria para la permanencia".

"En los últimos encuentros hemos tenido decisiones arbitrales perjudiciales"

El excentrocampista onubense continuó señalando que el Melilla "está cerca del play-off, pero creo que sacando ocho o nueve puntos tienen opciones de meterse en promoción porque hay muchos enfrentamientos directos y, además, los equipos de abajo están apretando y están sacando partidos ante los de arriba. La categoría está muy igualada".

Cuestionado por la necesidad de hacer un buen encuentro en el Nuevo Colombino, con la fluidez en el juego y con una acumulación de ocasiones similar a la que gozó el Decano, por ejemplo, en su último encuentro fuera de casa ante el Lorca, Pavón fue tajante y señaló que "lo que hace falta es ganar el partido. El equipo está jugando bien, creo que con el Mérida o el Ejido el equipo jugó bien e hizo méritos para más, pero al equipo le hacen falta los puntos y la victoria, independientemente de jugar bien o mal, aunque preferimos jugar bien y ganar".

Sobre la falta de definición en los últimos encuentros, en los que el Recre ha tenido ocasiones claras que no ha materializado confesó que "creo que hemos ido alternando partidos con más aciertos con otros con menos. El equipo genera ocasiones y está bien, no podemos caer en la desconfianza porque el gol no llegue. Hay partidos que no se han podido ganar, pero estamos en un buen momento. Veo al equipo con ganas y con fe".

Sin ahondar en polémicas arbitrales Pavón sí que afirmó que "creo que en los últimos cuatro partidos hemos tenido decisiones bastante perjudiciales", y recordó acciones claras a favor del Decano, como el tanto mal anulado a Fran Machado en Lorca o el penalti no pitado a Miguelito en La Roda.

Por último, el míster albiazul calificó como "difícil" la situación institucional, aunque dejó claro que "lo tenemos aparcado porque nosotros intentamos hacer nuestros deberes y que el equipo se salve deportivamente porque creemos que eso ayudará en lo institucional".