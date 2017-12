Ángel López reta al Jumilla

ángel López no se relaja nunca. El técnico albiazul sabe del peligro que suele tener el último partido liguero antes de unas vacaciones por las distracciones que suele conllevar. El preparador albiazul pone la voz de alerta ante el partido con el Jumilla del domingo para evitarlo. En la visita del conjunto murciano "espero que pase lo que provoque el Recre. El Recre no espera a nadie, sino que es un equipo provocador, atrevido y valiente que respeta la esencia de este juego que es divertirse y así se lo recuerdo a mis jugadores todos los días".

Su discurso siempre lleva una carga de profundidad añadida. Ayer implicó a la afición en el último partido de las Navidades. "La gente va a estar en el equipo. Esta afición nos acompaña siempre hasta en Las Palmas, que fue impresionante. Lo que quiero es que el equipo le transmita a la afición y que de inicio el Jumilla desee no haber venido y desee meterse debajo del césped para irnos con ilusión a un 2018 que se prevé muy ilusionante para todos los recreativistas". Para ello avisa que "sus jugadores a nivel ofensivo son muy buenos que juegan muy bien al espacio, pero nosotros intentaremos minimizar sus virtudes para ser protagonistas del partido".

"De medio campo para arriba tiene jugadores para estar en la zona alta de la clasificación"

Para evitar distracciones el Decano se irá de vacaciones el lunes. Por eso, "hay entrenamiento sí o sí para que todos estemos centrados en el partido. Es cierto que venimos de perder, pero no estamos perdidos que es muy diferente. Tenemos un camino. El equipo ha demostrado su firmeza y solidez en este mes y medio. Cuando uno sueño a veces tiene una pesadilla, despierta y vuelve a su sueño".

Para el entrenador albiazul "nunca es un partido más. Siempre es el partido de los partidos. Sólo pienso en que el domingo llegue lo antes posible para luchar por cada balón porque en cada balón nos estamos jugando nuestro futuro. En cada milímetro está el partido".

La semana que termina fue diferente para Ángel López tras sumar su primera derrota de la temporada. Un tropiezo que "hemos olvidado por completo. Hemos corregido lo que había que corregir, analizado lo que había que analizar y ser duros como me gusta a mí pero a la vez hemos reforzado al grupo".

De cara al choque sus expectativas "son altas porque espero lo mejor de los catorce que van a jugar. El partido tiene todos los condicionantes para que se vea un gran ambiente con una gran atmósfera para que haya un buen resultado".

El estado de alerta es máximo porque el rival "no es lo que dice la clasificación. Un equipo que tiene a Txomin, a Chaco, a Chupe, a Caye o a Titi es para estar en la zona alta sin ninguna duda. El Jumilla la campaña pasada estuvo gran parte de la temporada en la parte de arriba. Nos va a exigir el máximo para sacar los tres puntos porque vienen de cinco partidos sin perder". Del partido en Las Palmas extrae una lección clara: "Hemos visto lo que puede pasar si el Recre baja un punto su intensidad". Tras el choque, "debemos volver a la senda que nos permitió ganar cuatro partidos seguidos y cinco con la portería a cero, aunque en Las Palmas no saliera bien". Mañana "vamos a volver a ver ese Recre competitivo, con personalidad con balón que mete a los equipos en su campo".

Habrá cambios en el once sin locuras. El preparador recupera a Diego Jiménez. Fiel a su estilo "me gusta dar estabilidad al once para que el equipo sea reconocible y el domingo volveremos a serlo. Si ha habido estabilidad en la victoria, tras este pequeño bache haremos las cosas con naturalidad. No habrá ninguna revolución en el once por perder un partido".