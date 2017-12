Ángel López lo tiene claro

"Tengo una idea clara". Ángel López no tiene dudas. Sabe qué once sacará mañana para recibir al Granada B, aunque el técnico no quiso desvelar ni una sola pista en la rueda de prensa previa al duelo ante el filial nazarí. El míster albiazul confirmó en la sala de prensa del Nuevo Colombino que "salvo Nacho Monsalve y Núñez todos los jugadores están todos disponibles", a lo que quiso añadir "y además, entrenando muy bien, la predisposición y el compromiso es total y las sensaciones son muy positivas".

Desde que se sentó por primera vez en el banquillo ante el Mérida el preparador madrileño ha sido continuista en su mensaje, por eso advierte que habrá pocos cambios en el once y que los que hay serán por culpa de las sanciones, ya sea por las ausencias (Monsalve y Núñez) o por los regresos (Traoré): "Cambiar mucho el once supone empezar de cero cada semana. No hay motivos para tocar el equipo, pero estamos en una dinámica positiva y el que se suba al equipo va a rendir al nivel que tienen sus compañeros ahora mismo. Ya pasó con Sergio, que salió del equipo y entró Julio, que estuvo muy bien en Córdoba, pero tuve que elegir. En este caso haremos las cosas con naturalidad, Traoré venía jugando bien y con normalidad, pero Jonathan Vila fue de lo más destacado en San Fernando".

La desafortunada reacción de Nacho Monsalve tras su expulsión provocará una variación en el lateral izquierdo que se prolongará durante los próximos cinco encuentros. Para López no queda otra que "aceptar la sanción porque Nacho ha cometido un error, él ha sido el primero en pedir disculpas porque no nos esperábamos esa reacción. Sí que preveíamos la expulsión porque el partido era rozando el límite del reglamento. Tenía la intención de cambiar a los que tenían amarilla, pero el San Fernando es buen equipo y nos estaban haciendo daño por su banda y no quise arriesgar. Todos vamos a sufrir esa sanción, pero Nacho está entrenando bien y todos le apoyamos".

El único lateral izquierdo específico que queda en la plantilla es Casado, de quien el entrenador del Recreativo señaló que "no ha sido fácil para él el cambio porque hasta ahora no ha tenido la oportunidad de defenderse. Le dije el primer día que les conocía a todos, pero que sintieran que partían todos de cero. Siempre ha entrenado bien, pero las dos últimas semanas ha estado especialmente bien. Se ha quedado fuera de las últimas convocatorias y no ha reclamado nada, ha entrenado como el que más, ha hecho grupo como el que más...".

En una situación similar ha caminado Santi Luque, que no ha sido titular con Ángel López, pero al que la baja de Núñez le da un buen puñado de opciones de estar en la alineación inicial: "Ha sido el jugador número 12, ha estado siempre muy cerca de jugar. Es un jugador diferente, tiene creatividad, sabe oler la sangre en el área rival, es competitivo... Si no tiene la oportunidad en este partido la tendrá en otro, seguro".

En cuanto a la capacidad para mantener la tensión competitiva del equipo, Ángel López argumentó que "desde el vestuario de San Fernando ya estamos pensando en el Granada B, partimos de cero. La importancia de estos puntos en el Nuevo Colombino es total viene el cuarto clasificado, que ha sido líder, que ha metido seis goles en dos partidos... Pero viene al Nuevo Colombino y tiene que ser sometido al Recre como se ha sometido a los últimos rivales. El Granada va bien y el filial también y eso va a ser un plus de motivación. Sabemos que somos el rival contra el que todo el mundo quiere dar el máximo". "¿Tenemos hambre de más?, es lo que le pregunto al vestuario", agregó. Concluyó el técnico que "el grupo de jugadores se siente identificado con lo que plantea el cuerpo técnico y eso es muy importante porque es lo que nos va a llevar a remar en la misma dirección".

Del horario del encuentro (mañana a las 12:00) indicó que "a mí me trae muy buenos recuerdos porque me recuerda al día del debut contra el Mérida que fue el mejor día de mi vida".