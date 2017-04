Ampliado el plazo para el pago

Todos aquellos abonados que todavía no hayan pagado la renovación de sus carnés de la temporada tienen un nuevo plazo abierto para ello. Según informó ayer la entidad recreativista, "ante las numerosas peticiones de socios que quieren cumplir con la campaña de renovación de abonos, volvemos a atenderos para que juntos #SalgamosDelComa. Te esperamos en las oficinas del club en el Nuevo Colombino en horario de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes hasta final de temporada".

Inicialmente el plazo concluyó hace dos semanas con la visita del Mérida al feudo recreativista, pero la entidad decidió ampliarlo. De este modo, todos los socios que no hayan cumplido con sus compromisos de pago pueden hacerlo en cualquier momento para asistir a los dos partidos que quedan o salvaguardar el número y la antigüedad de cara a la próxima temporada. El club recuerda que "aquellos socios que no hayan realizado el pago de su abono en esta temporada no podrán acceder a los partidos debido a la activación de los tornos. Juntos luchamos para que el #Decano salga de esta #ComoSea". Los indecisos y los rezagados todavía están a tiempo de cumplir con el Recre.