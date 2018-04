Alerta roja en la defensa

La defensa trae de cabeza a César Negredo. La zaga acumula varias ausencias obligadas. Ayer además Iván Malón encendió las alarmas. El lateral se retiró del entrenamiento por unas molestias, lo que le hace ser duda para el choque del domingo contra el San Fernando. De los cuatro habituales en la zaga sólo Diego Jiménez tiene asegurado jugar. Casado y Sergio están sancionados. Iván Malón se retiró ayer del entrenamiento. Su concurso está en el aire. Julio apura para llegar también a tiempo.

Quien seguro que volverá al once como consecuencia de todas estas bajas es Nacho Monsalve. El defensor llevaba varias semanas en el dique seco por un golpe en el costado. Estuvo en el banquillo en Marbella y confirma que "estoy al cien por cien para lo que necesite el equipo".

El madrileño asume que "tenemos muchas bajas, así que vamos a ver cómo se da la semana". Por ello, "hay muchas opciones e igual me toca de lateral o de central". Está preparado para cualquiera de las dos posibilidades porque "las bajas abren las opciones a los dos puestos".

Mientras con Ángel López actuó casi siempre como lateral, con Negredo lo hizo en el centro de la defensa con más frecuencia. Reconoce que "César ve que tengo más cualidades como central y yo también lo creo, aunque como lateral también hice buenos partidos". Personalmente prefiere "jugar de central, aunque ya dije que lo importante es poder ayudar en la posición que sea".

Monsalve lanzó un mensaje claro de unidad al entorno. El defensa sabe que "la temporada no fue como esperábamos", si bien "estamos muy unidos y comprometidos para sacar el partido". El zaguero no echa cuentas. No quiere "pensar más allá del domingo". Quedan cuatro partidos por lo que "ante el San Fernando tenemos una final que hay que ganar sí o sí para depender de nosotros, que es lo más importante". En caso de triunfo "no estaría en la mano, aunque se daría un paso muy importante".

Los jugadores sienten el calor de la afición. Las peñas estuvieron en el entrenamiento albiazul. Monsalve agradece el esfuerzo porque "cuanta más gente haya con nosotros, mejor. Los ultras también nos lo dijeron. La temporada no salió como esperábamos, pero en este arreón final debemos estar todos juntos". Para sacar adelante el duelo del domingo "debe haber una unión entre todos en este momento clave. Nosotros jugamos, pero la ayuda del público es fundamental".

Nacho Monsalve deja claro que la mente está puesta en el partido. "No pensamos en nuestro futuro individual, sino en defender a muerte este escudo hasta el final. Sólo pensamos en ganar el domingo", sostiene.

Está convencido de lograr el objetivo de la permanencia. El Recre depende de sí mismo, por lo que "si hacemos dos buenos partidos y sacamos estos seis puntos habrá equipos que se queden atrás. Hay diez equipos metidos en la pelea. Es vital ganar este fin de semana".

El Recre saltará al campo conociendo el resultado de gran parte de sus rivales. A pesar de ello, "no miramos los demás resultados porque dependemos de nosotros mismos". Si el Decano suma los tres puntos frente al San Fernando "y el de Granada, prácticamente tendríamos la salvación".