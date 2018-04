"Acepté el reto cuando vi a la afición del Recreativo"

El director deportivo del Recreativo de Huelva, Óscar Carazo, y el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz, fueron los protagonistas de una nueva edición de la Tertulia Deportiva de Huelva Información en el Gastrobar Ciquitrake. Ambos compartieron mesa en la previa del duelo ante el Córdoba B, en el que volverán a encontrarse, ya que el Decano ha facilitado entradas al Banco de Alimentos para intercambiarlas por alimentos no perecederos.

Carazo, que fue presentado recientemente de forma oficial, cuenta que arrancó su experiencia profesional "viendo a jugadores de fútbol 7 para el Real Madrid, algo que alternaba con jugar en Tercera División. Cuando llevaba dos o tres años me dijeron que si me quería dedicar profesionalmente a ello, por lo que tenía que dejar de jugar, lo hablé con mi mujer y decidí aceptar". Desde entonces hasta ahora Carazo ha estado casi una década trabajando en el departamento de captación del Real Madrid, hasta llegar a dirigirlo: "Hacía desde el Castilla para abajo, lo llevábamos todo. Ya había visto a muchos jugadores de por aquí, por ejemplo a Naranjo de juveniles, lo vinimos a ver y el otro día estuve en la Gañafote Cup saludando a Yeray Lancha. A Pablo Suárez también lo firmamos". Cuenta el director deportivo albiazul que "me rescinden del Real Madrid en noviembre. Yo quería descansar un tiempo, me llamaron empresas de representación, clubes... Pero quería esperar. Me llamó Juanma López y me dijo que si quería sumarme al proyecto. Me dijo no contestes, vente y ves el partido. Era contra el Granada B y cuando vi el Colombino lleno, pensé que tenía que aportar y decidí aceptar".

El madrileño explicó la difícil situación deportiva por la que atraviesa el Decano entendiendo que es "una acumulación de situaciones que habrá que analizar más detalladamente al terminar la temporada. Cuando estás en una situación como la que estamos, es por muchos factores que han influido a lo largo de la temporada. Todos tenemos una parte de culpa en la situación, no es culpa únicamente de los jugadores, o de los técnicos, lo de los gestores... Es una responsabilidad compartida".

Acerca del encuentro de este domingo ante el filial del Córdoba (Nuevo Colombino, 12:00) indicó que "lo que percibo es que quedan seis partidos, cinco contra rivales directos. El de este fin de semana va a ser un paso más, pero si ganamos no nos vamos a salvar. No hablamos de final porque final es cuando después no hay nada más. Es un partido muy importante, pero hay que estar tranquilos y ser coherentes, ni ganando ni perdiendo va a quedar resuelta la pelea". En la recta final, como durante todo el ejercicio, la afición albiazul jugará un papel determinante: "La afición está concienciada, sabe lo que nos estamos jugando. Me espero de ella lo que he visto hasta ahora, que es de diez. Cuando me decido a entrar en el proyecto es porque vi la afición que hay aquí. La masa social que tiene este club está por encima de todos los demás de Segunda B".

Destaca el director deportivo recreativista que "me he encontrado lo que me esparaba al venir a un club como el Recreativo, pero tendría que destacar el compromiso que hay en la gente que trabaja en el club, que no está pagado. Su actitud es de alabar, con lo que están aguantando. No se les puede exigir más de lo que están haciendo".

Defendió el ex del Real Madrid a la plantilla señalando que "no encuentro que los jugadores estén pasotas. Si se analiza la temporada, siempre en los momentos críticos la balanza se ha inclinado en contra. Es una inercia que nos ha minado y no nos ha dejado alcanzar las expectativas que teníamos, pero no he visto dejadez en ningún momento por parte de la plantilla".

A pesar de los esfuerzos, Carazo considera "complicado" establecer fechas para la restitución completa de la normalidad porque "esto es fútbol y no puedes fijar nada". Por último, señaló que "Juanma López está muy ilusionado con el Recre. Como todo el mundo, esperaba que la situación fuera otra y ahora también está preocupado, pero está motivadísimo".