Abre la puerta a su retorno

Caye Quintana está deseando regresar al Recre. El delantero de Isla Cristina, que acaba contrato a final de mes con el Jumilla, puede convertirse en breve en nuevo jugador del Recreativo de Huelva, club que abandonó en el verano de 2015 para enrolarse en el filial del Real Valladolid.

El pasado mes de enero su fichaje por el Recre estuvo a punto de cristalizar. El Decano había llegado a un acuerdo con el futbolista y el club murciano supeditado a que el Jumilla hallara un recambio en el mercado para cubrir su baja del plantel, algo que no sucedió. "En enero estuvo muy cerca -recuerda el futbolista-. Faltaron unos flecos, en el sentido de que el Jumilla encontrara a alguien y al final no pude salir. Si en el verano tengo una oferta del Recre la valoraré, me sentaré con mi representante y decidiremos cuál es la mejor opción", agrega.

En enero Caye Quintana y el Decano habían pactado un contrato por lo que restaba de la temporada 2017-18 y otra más "pero al final no pudo hacerse. Ahora toca esperar unos días a ver qué ofertas van saliendo", dice.

El futbolista llegó al Decano en 2010 en edad juvenil y destacó como uno de los valores emergentes de la cantera albiazul tanto en el Juvenil A como en el Recre B. En la campaña 2013-14 estuvo cedido en el Écija y en el curso siguiente regresó al club de Huelva y se integró en su primer equipo, con el que disputó 19 encuentros en Segunda A (diez como titular) y marcó cuatro goles. Ese verano fichó por el Real Valladolid para incorporarse a su filial, con el que jugó en la temporada 2015-16 siendo habitual en las formaciones iniciales. De allí pasó al Racing de Santander y posteriormente al Real Mallorca, antes de enrolarse el pasado verano en el Jumilla, con el que ha disputado en el curso que acaba de finalizar 33 partidos (26 de ellos como titular), con el que firmó cinco tantos y logró la permanencia.

"He estado toda la temporada trabajando. Al final he metido menos goles de los que esperaba pero bueno, he estado jugando en una posición un poco más retrasada y lo que importa es que hemos logrado salvar al equipo. Estoy contento por la temporada. Ahora toca descansar y disfrutar en las vacaciones".

El jugador, que espera regresar a Isla Cristina a finales de esta semana, indica que "ahora toca descansar y esperar unos días para hablar con mi representante y elegir la mejor opción para el futuro".

El delantero isleño, que en diciembre cumplirá 25 años, afirma que ha seguido "muy de cerca" la campaña del Recre. "Esperábamos que estuviera un poco más arriba pero al final ha luchado por salvarse. Las cosas no le han ido demasiado bien, en el sentido de que el objetivo inicial era otro. Pero estoy seguro de que si se sigue trabajando acabarán llegando las alegrías, el play off tan ansiado por la afición, los jugadores y la gente de Huelva, que queremos que el Decano vuelva cuanto antes a la Liga de Fútbol Profesional".

Confiesa su pasión por los colores albiazules. "Es el club que llevo dentro y que me vio crecer. Siempre lo he dicho: soy recreativista y esté donde esté, siempre lo seré", subraya.

En los años que ha pasado lejos de Huelva casi no ha tenido la oportunidad de acudir al Nuevo Colombino para presenciar partidos del Decano. "Fui a uno, no me acuerdo si cuando estaba en el Valladolid o en el Racing, porque estaba sancionado, tuve un par de días de vacaciones y fui a verlo. Al final con el calendario es muy complicado estando tan lejos. He tenido la suerte de jugar en todos los equipos en los que he estado, por lo que he tenido pocos fines de semana libres". Afirma que este curso le hizo "mucha ilusión" volver a Huelva con el Jumilla. "Fue la primera vez que jugué en el Nuevo Colombino después de haberme ido. La afición me trató muy bien, sentí su cariño. Tengo un recuerdo muy bonito", dice.

Estima que en los tres años que lleva fuera de la provincia onubense ha crecido como futbolista. "He ganado en experiencia al recorrer vestuarios con veteranos como puede ser en el Racing o el Valladolid. He tenido la suerte de coincidir con muchos jugadores buenos, como el palmerino Alfaro en el Valladolid. Poco a poco vas aprendiendo la manera de trabajar, de cuidarte y de entender el fútbol. Al salir del Recre no tenía la madurez que tengo actualmente. La verdad es que ahora me siento mucho más jugador".

El delantero isleño indica que la posición en la que más le gusta jugar "es de nueve pero en la media punta y en la banda también me desenvuelvo muy bien. Esta temporada prácticamente he jugado todo desde la media punta, incluso algún partido en la banda. Estoy cómodo en cualquier posición de ataque. Es verdad que de nueve al final estás un poco más cerca del gol y te quitas un poco de trabajo en la creación o en surtir al delantero de balones. A los jugadores nos gusta hacer gol, aunque también disfruto en la media punta al estar más en contacto con el balón".

Por último, el onubense reitera que ante una oferta similar la opción del Recre será la primera. "Ya estuvimos en contacto en algún otro mercado pero por una causa u otra no he podido volver al Recre, sea porque tenía denuncias con la AFE y no podía fichar o por otros temas. Siempre lo he dicho, el Recre es una de mis primeras opciones y si se presenta una oferta y me gusta la miraré con muchos mejores ojos que si viene de otro lado".