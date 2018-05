Con ADN albiazul. Alejandro Zambrano deja claro un secreto a voces: que se siente recreativista y quiere seguir vinculado al Decano, con el que acaba su relación contractual el próximo 30 de junio. "Este es el club de mis sueños, de mi corazón, donde llevo 14 años, aunque me tuve que marchar y del cual nunca me quiero ir. A mí me gustaría quedarme; a ver si se da la situación y la oportunidad", subraya. "Es lógico que alguien de Huelva, que lleva desde chiquitito aquí, no quiera marcharse de su ciudad pero ahora mismo lo primero es el partido de Jumilla, terminar lo mejor posible la temporada, y luego ver si el club quiere contar conmigo", añade.

El onubense admite que la temporada del Recreativo de Huelva no ha cumplido con las expectativas. Después de varios años de penurias económicas y deportivas los aficionados esperaban mucho más del equipo, que ha logrado la permanencia matemática en la Segunda División B en la penúltima jornada liguera. "Este año parecía al principio que podía ser algo mejor. Llevamos tres años sufriendo y creo que los onubenses se merecen ya una alegría. Esperemos que el año que viene se puedan hacer las cosas con tranquilidad desde el principio, planificar una buena temporada, empezar con buen pie y que todos juntos llevemos el proyecto a buen puerto", dice.

"Llevamos tres años sufriendo y creo que los onubenses se merecen ya una alegría"

En el aspecto personal el centrocampista comenta que la campaña "se me ha hecho corta, me gustaría que siguiera. Ahora que he vuelto de la lesión y tras superar unos momentos difíciles, me gustaría que la temporada continuara. Pero bueno, ahora iremos a Jumilla con el objetivo de terminar de la mejor forma posible y luego, a esperar a la siguiente", indica.

Zambrano ha disputado este campeonato quince partidos (seis de ellos saliendo en la formación titular) y hasta el momento ha jugado 560 minutos.

A la pregunta de qué nota pondría a la campaña, el futbolista responde que "la verdad es que hemos estado por debajo de lo esperado y también de lo que esperábamos nosotros. Al principio de la temporada cuando empezamos a competir pensábamos que podía ser una temporada más ilusionante de lo que al final ha sido. Se han dado circunstancias y la situación es la que es. Al final hemos tenido que pelear en la parte de abajo de la tabla. Afortunadamente hemos salvado la categoría y ahora hay que aprender de los errores cometidos para que no vuelvan a suceder".

El Recre afronta con tranquilidad el encuentro del domingo en Jumilla ante un equipo que aspira a evitar el descenso. "Ellos se juegan la vida, como quien dice", comenta Zambrano. "Nuestra idea era ir allí sin jugarnos la permanencia, estar matemáticamente salvados, y afortunadamente lo logramos con lo que vamos más relajados".

Admite que "la irregularidad ha sido la nota predominante del equipo" durante este curso. "Arrancábamos y hacíamos partidos bastante notables y después venían otra serie de partidos en los que no estábamos muy acertados. Durante la temporada hemos tenido dos etapas y bajones, que nos han condenado. Como ya he dicho, ahora toca aprender de los errores para intentar que no vuelvan a suceder".

El futuro del club está en el aire. El Ayuntamiento de Huelva está ultimando los detalles para sacar el pliego de condiciones para sacar a la venta la mayoría de las acciones del Decano. Además el futuro dueño intentará hacer un proyecto deportivo que haga recuperar las ilusiones a los aficionados onubenses. "Los futbolistas siempre estamos un poco al margen del apartado administrativo del club. Nosotros nos centramos en lo deportivo. El club hará lo que tenga que hacer y nosotros ahora sólo debemos pensar en el Jumilla".