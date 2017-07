Hay vida después de treinta años

No hay anuncio más sensacional de descubrimiento científico que el que ya se asume con naturalidad con el paso del tiempo. Después de 30 años de investigaciones en el río Tinto y en el entorno de la Cuenca Minera, poca atención parece que genera la afirmación de que hay vida en el subsuelo, en las profundidades, donde no hay oxígeno ni luz. Pero eso no quita trascendencia al hecho de que en ese entorno mineral, en pleno medio ácido, totalmente hostil para las formas de vida conocidas hasta ahora, se hayan encontrado microorganismos biológicamente activos que aprovechan ese entorno para alimentarse de los minerales metálicos y "defecar ácido sulfúrico", en una simplificación de su ciclo vital en las rocas, no en sedimentos, ni siquiera entre las aguas fluviales.

"En Huelva tenéis una singularidad increíble que nos está enseñando cosas que hace años ni nos atrevíamos a soñar". Se refiere el profesor Ricardo Amils, catedrático de Microbiología por la Autónoma de Madrid, precisamente a ese descubrimiento que le lleva a afirmar con entusiasmo que "hay mucha más actividad biológica bajo nuestros pies completamente desconocida que merece la pena estudiar y profundizar más".

Amils es una de las eminencias científicas de España en el campo de la microbiología, y una referencia internacional indiscutible. Y también es uno de los principales responsables de que la Cuenca Minera de Huelva -o la Faja Pirítica Ibérica, como reza en los estudios realizados- tenga una fama mundial reconocida precisamente por esa peculiaridad a la que alude el investigador del INTA-CSIC en estas tierras.

No hay un lugar en el mundo de condiciones tan extremas (por el medio mineral y ácido del propio terreno) en el que se haya encontrado alguna forma de vida en el planeta terrestre. Sólo se tiene conocimiento, explicó ayer, de un conjunto volcánico en Etiopía en el que podrían encontrarse microorganismos en concentraciones de hierro que aumentan exponencialmente las de Riotinto. En Corta Atalaya es de 50 gramos por litro; nada visto hasta el momento en ningún otro lugar, a falta de realizar las prospecciones necesarias en el país africano, y donde no haya intervenido la mano del hombre de ninguna forma.

Ricardo Amils presentó en Madrid hace unos días los resultados de las investigaciones en Huelva en las tres últimas décadas. Fue en la Universidad Autónoma, por mediación de la Fundación Ramón Areces, que ha apostado por estos trabajos y procuró la realización de un simposio internacional de gran repercusión,Rio Tinto. Fundamental and applied aspects of a terrestrial mars analogue. Y sólo cuatro días después de su conclusión quiso estar en la capital onubense para presentarlo ante los colegas de la Universidad de Huelva y todos aquellos que han estado involucrados de distinta forma en los diferentes proyectos estos treinta años.

La conferencia que ofreció por la mañana en Las Cocheras del Puerto fue también una prolongación de la lección inaugural de los Cursos de Verano de la UNIA que dio la tarde antes en La Rábida Juan Pérez Mercader, el otro gran valedor de los trabajos científicos en la Cuenca Minera. Amils, pese a tener una audiencia especializada, se esforzó por hacer comprensible ese micromundo de eucariotas y procariotas en el hábitat ferroso riotinteño, mientras proyectaba imágenes de las prospecciones y gráficos obtenidos de los análisis en el laboratorio, siempre de pie en el escenario, con palabra fluida y pasión contagiosa.

Significativos fueron los datos aportados por los estudios más recientes, los del Ipbls (Iberian Pyritic Belt Subsurface Life Detection), con un equipo científico interdisciplinar, responsable de dos perforaciones que han llegado donde nunca antes: muestras de 620 y 340 metros de profundidad en Peña de Hierro, en Nerva, frente a la de 130 metros realizada por el proyecto Marte también en la Cuenca Minera.

Habló de más de 1.100 hongos acidófilos aislados, de los que se podrían encontrar aplicaciones en la ciencia, como la creación de los nuevos antibióticos. También fruto de ese aislamiento microbiológico, un listado de 18 bacterias, entre ellas la Rhizobium selenitireducens, encontrada a 538 metros de profundidad, más propia de raíces de algunas plantas para el consumo de nitrógeno. O las pruebas realizadas con la Acidithiobacillus ferrooxidans, que en sólo siete días acabó con un pequeño trozo del meteorito de Toluca (México), de aleación ferrosa, reducido a óxido en un medio líquido, para sofoco del autor del préstamo de la muestra extraterrestre.

De todo esto sale la demostración de que en Marte puede haber vida microscópica en medios hostiles parecidos. Y una vía nueva para la explotación de minerales, la biominería, para la que alentó Amils, "al menos a probar, sólo probar", a las empresas que operan en Huelva, que considera "muy recalcitrantes" ante esta posibilidad. Pero es el futuro, en el origen mismo de la vida en la Tierra.