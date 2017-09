El turismo ornitológico toma vuelo

Van provisto de prismáticos de gran precisión, cámaras fotográficas y teleobjetivos con los que divisar en directo el grácil vuelo del águila ibérica, el colorido con el que visten los flamencos las lagunas naturales de la Reserva de la Biosfera o especies exóticas como el rabilargo, un ave que nunca ha traspasado la frontera de los pirineos. Casi de manera silenciosa se funden con la naturaleza, si bien esta especie turística denominada birdwatching, término con el que se denomina el avistamiento de aves en el idioma anglosajón, ha comenzado a hacer ruido y el sector servicios ha puesto todos sus medios para seducirles y darles caza.

Su importancia no se mide sólo en la fortaleza de sus números cuantitativos, sino que tienen un componente estratégico al contribuir a combatir la estacionalidad que aqueja al turismo onubense. Sus posibilidades de crecimiento son enormes y estos aficionados a la ornitología mueven millones de euros al año. Con estos precedentes, no es de extrañar que la Asociación de Empresas de Turismo de Naturaleza de Doñana (Atena-Doñana) pretende conquistar a este sector con una credencial sin parangón: las cerca de 300 especies de aves que dominan los cielos del pulmón de Europa, la Reserva de la Biosfera.

El avistamiento de aves genera en Estados Unidos 32.000 millones de dólares

En esta estrategia se enmarca la presencia de Almonte en la feria British Birdwatching Fair celebrada el pasado mes de agosto. Se trata de la cita más prestigiosa en su género por la que desfilaron más de 20.000 visitantes y en la que estuvieron presentes más de 300 empresas provenientes de 90 países.

Hasta la Reserva Natural de Rutland, situada en la localidad inglesa de Egleton, se desplazó una importante comitiva institucional con un doble objetivo: mostrar la riqueza del municipio como destino de turismo ornitológico y de naturaleza; y, por el otro, promocionar la segunda edición de la feria Doñana Natural Life, que se celebra en El Rocío del 27 al 29 de abril de 2018, que es hoy por hoy la única feria de ecoturismo de España.

El presidente de Atena-Doñana, Juan Bernardo Torres, incidió en el interés estratégico que implica estar presente en la feria más importante del mundo, para visualizar en ella la riqueza del Espacio Natural como oasis de este tipo de turismo. En esta empresa contaron con el respaldo institucional del consejero de Turismo, Francisco Javier Fernández; el gerente del Patronato Provincial de Turismo, Jordi Martí; el concejal de Turismo y Desarrollo Local, José Miguel Espina; y el presidente de la Mancomunidad de Desarrollo del Condado de Huelva, Juan Antonio García.

Y no es extraño pensar en la gran apuesta realizada en esta Feria considerada, con razón, como la mayor cita internacional dedicada al avistamiento de aves. No en vano, en Gran Bretaña la Royal Society For The Protection of Birds supera el millón de socios. Fuera del mundo del fútbol encontrar en España una afición que concite tanto interés es difícil, más si comparamos dicha institución con la Sociedad Española de Ornitología, que difícilmente alcanza los 11.000 socios. Sin embargo, esta afición no es exclusiva de los británicos y de los países del norte de Europa. En los Estados Unidos la actividad genera 32.000 millones de dólares al año, un pastel suficientemente jugoso para entender el potencial que tiene Doñana para atraer a este perfil de turista, ávido de vivir en directo y sobre el terreno las aves que ve asiduamente en los documentales de la BBC.

Cada año 24 millones de aves acuáticas se desplazan desde Europa a África y Asia occidental a lo largo de los numerosos humedales del viejo continente. En total, dos millones de aves que fijan en España su residencia temporal. De esas 375 especies diferentes que realizan este peregrinaje, la mayor parte de ella se encuentran en Doñana y las Lagunas de Palos de la Frontera.

El presidente de Atena-Doñana destacó que hay que hacer un gran esfuerzo por desterrar la creencia de que esta riqueza avícola está restringida por la protección inherente a los esfuerzos por la preservación del entorno y la labor de investigación que desarrollan las distintas administraciones. En este sentido, apuntó que más allá de dos tres zonas puntuales, todo el territorio es visitable, amén de que "las aves desconocen" las fronteras del terreno protegido y en este campo entra en juego los profesionales que conocen perfectamente donde observar cada una de las especies que sobrevuelan el territorio almonteño.

Anualmente Doñana recibe cerca de unas 400.000 visitas, que suelen contratar alguno de los servicios de las empresas de naturaleza. Torres indica que aunque no existen cifras oficiales no es aventurado afirmar que "en torno a un 10% de esos visitantes vienen movidos por la riqueza de nuestra avifauna, principalmente ingleses, noruegos, suecos y daneses". Aunque ciertas empresas de naturaleza mostraron su incertidumbre por los efectos que el Brexit pudiera tener a la hora de la llegada de los anglosajones, lo cierto es que para el presidente de Atena los efectos serían prácticamente imperceptibles. "Este tipo de turista suele viajar a Kenia, la India o Estados Unidos. Su poder adquisitivo es medio-alto, por lo que no tememos que deje de viajar a nuestra tierra" ante la hipótesis de que la libra pueda verse depreciada frente al euro.