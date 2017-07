Los trabajos realizados en tierra a primera hora permiten perimetrar la zona afectada

Fiscal asegura que se está trabajando con el objetivo de estabilizar el fuego en la jornada de hoy tras la incorporación de los medios aéreos hace una hora. Destaca la coordinación excelente entre administraciones. asegura que se perdieron tres horas por el humo, pero fue un tiempo en el que se pudo trabajar en tierra y perimetrar. Hasta que la brigada de investigación no diga la causa sólo avanza que, como adelantó Huelva Información, "está detrás la mano del hombre", lo que no significa que sea intencionado. En estos momentos se actúa en la zona crítica, donde está el dispositivo. Allí se encuentran los medios aéreos, también terrestres, con cuatro bricas y 150 bomberos. Desde media media madrugada, además actúa una dotación de unidad de militar de emergencias. Fiscal asegura que "todo está dispuesto para atacar el fuego y poder estabilizarlo". Aunque las circunstancias pueden ser cambiantes, "afortunadamente no hay mucho viento, lo que hizo que no se disipara el humo".

Fiscal recuerda que "el fuego comenzó en el núcleo urbano de Riotinto, pasó a El Campillo, a la zona norte y ha girado hacia arriba". Después la cabeza del incendio tocó la N-435, que se cortó al tráfico en ambos sentidos durante varias horas, para después "girar un poco hacia arriba y ahí es donde se centran los trabajos ahora". La UME está en los flancos menos conflictivos para evitar reactivación, y el dispositivo esta en la zona crítica.