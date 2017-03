Los socialistas se movilizan para reclamar los accesos al Chare de Lepe

El PSOE entra a saco en la reclamación al Ministerio de Fomento de los accesos al Chare de Lepe. Los socialistas han recurrido a las bases y desde los ayuntamientos de la zona, en el ámbito de actuación del centro hospitalario, se pedirá una actuación urgente para permitir su apertura, condicionada ahora a los trabajos de urbanización en manos de la Administración del Partido Popular.

La diputada nacional Josefa González Bayo y ediles de los siete municipios afectados (Lepe, Ayamonte, Isla Cristina, Cartaya, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villablanca), más la entidad local menor de La Redondela, presentaron ayer la acción conjunta que les llevará estos días a solicitar la celebración de plenos extraordinarios en sus respectivos ayuntamientos para abordar este tema y elevar una exigencia contundente al Gobierno que acabe "con esta situación grotesca".

En los plenos tendrá que imponerse el sentido común porque esto lo necesitamos todos"

"En todos los plenos tendrá que imponerse el sentido común, porque esto es algo que necesitamos todos. El sentido común se debe imponer a las mentiras que maneja el PP", apuntó González Bayo, que se refirió, entre otros aspectos, a la pretendida inhibición de responsabilidad de los populares por señalar las competencias de la Junta en esta materia.

La diputada se refirió al compromiso firmado hace doce años por el actual presidente del PP en Huelva y parlamentario andaluz, Manuel Andrés González, ex regidor lepero, que se ha incumplido, dijo, por la "inacción, incapacidad e incompetencia" de los populares. E insistió en rebatir sus argumentos también con una pregunta al aire: "¿Si la construcción de los accesos le corresponde a la Junta, como dicen, por qué firmaron un protocolo de actuación con el Ministerio de Fomento para que éste se hiciera cargo de las obras? Si el Ayuntamiento no tuviera que hacerlos, no habría traído a Ana Pastor para que se los solucionase. Sólo hacen declaraciones contradictorias y los ciudadanos están ya cansados de mentiras", explicó González Bayo. Y apuntó un interrogante más: "¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Un boicot a este hospital con otras pretensiones?".

El portavoz socialista municipal en Ayamonte, José Manuel García del Cid, subrayó en nombre del resto de ediles la necesidad urgente de la apertura del centro hospitalario comarcal. "Nos encontramos en una situación lamentable y creemos que se está jugando con la salud de casi 100.000 personas porque realmente nos hace falta. La Junta ha cumplido invirtiendo 21 millones de euros y sólo falta que el Ayuntamiento de Lepe cumpla la parte que le corresponde, construyendo unos accesos ridículos, de apenas 100 metros que separan el centro de la autovía".

Los socialistas aseguraron que no iniciaron la campaña reclamando los accesos cuando finalizaron las obras del Chare "porque confiábamos en que el Ministerio cumpliera". "Pero si mañana hubiera elecciones, hoy las empezarían".