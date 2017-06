Los socialistas critican los presupuestos porque "no atienden" a los vecinos

El PSOE de Cartaya ha criticado los presupuestos municipales porque "solo atienden los intereses" de dos de los socios de gobierno, PP y PA, y "no los problemas reales de los ciudadanos". Para los socialistas, "es lamentable que tras cuatro años sin presupuestos, puesto que están prorrogados desde 2013, nos presenten y aprueben ahora unas cuentas que no responden a las necesidades y a las principales reivindicaciones de los vecinos de Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil". Los socialistas indican que "no apuestan por combatir una de las mayores preocupaciones como es la seguridad ciudadana, un problema creciente y real que no merece un mísero aumento del dos por ciento en el capítulo de gastos e inversiones".