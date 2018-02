La falta de seguridad de los campos agrícolas onubenses llega al Congreso

La diputada nacional por Huelva, Pepa González Bayo, ha elevado una pregunta en la Cámara Baja en la que solicita al Ejecutivo que especifique el número de robos que se han producido en el campo onubense durante 2017, así como en el año 2016. En esta línea el PSOE de Huelva ha pedido al Gobierno central que informe del número de agentes asignados en la provincia al equipo ROCA de la Guardia Civil, el cual tiene como objetivo prevenir los robos en instalaciones agrícolas y ganaderas en las zonas rurales "ante los constantes robos que se están produciendo en los campos".

A juicio de la diputada nacional, "es intolerable la situación de indefensión y los daños económicos que tiene que soportar el sector por la dejadez y la incompetencia de un Gobierno central que los abandona a su suerte, cuando la realidad es que estamos hablando de una problemática de una gran magnitud porque se está jugando con un derecho ciudadano, como es el de la seguridad".

En esta línea, González Bayo ha incidido en que "el malestar entre los agricultores onubenses es patente y así lo han puesto de manifiesto tanto de manera individual como a través de organizaciones agrarias denunciando los continuos robos en fincas dedicadas al cultivo de frutos rojos".

Es más, la diputada onubense ha señalado que, según el propio sector, "esta situación está poniendo en jaque la campaña de berries, ya que ha llegado incluso, en algunos momentos, a impedir el correcto riego de los cultivos debido a los robos de cables de cobre que se han dado en las estaciones de bombeo de las comunidades de regantes".

Para la diputada socialista, "es urgente que este Gobierno del PP actúe ante la realidad que se está viviendo en nuestros campos, ya que a estos daños económicos hay que sumar la sensación de inseguridad en la zona, dado que los robos pueden reproducirse y no existe una dotación fija de ningún Cuerpo de Seguridad del Estado que se encargue de la vigilancia en el campo".

"No puede ser que los agricultores, como ha pasado más de una vez, se vean obligados a dormir en sus fincas para que no les roben o que una comunidad de regantes invierta en seguridad porque el Gobierno de España no asume sus competencias y tengan que ser los propios ciudadanos los que tengan que gastarse su dinero para proteger sus fincas, asumiendo una responsabilidad que no les compete, ante la inoperancia y el abandono del Ejecutivo de la Nación al campo onubense", ha continuado.

La diputada onubense ha recordado, además, que "el propio secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, reconoció el pasado mes de septiembre, en comisión parlamentaria, la falta de seguridad en la provincia de Huelva". "Por tanto, ante esta realidad hay que actuar, no puede ser que el Gobierno central, siendo consciente de esta problemática, permanezca de brazos cruzados y pretenda que sean los afectados los que tengan que tomar medidas en esta materia. Esto es inconcebible e inadmisible", ha agregado González Bayo. Asimismo, ha subrayado que la "seguridad en la provincia se ha visto también mermada porque el PP desde que llegó al Gobierno ha ido llevando a cabo progresivamente una reducción de la plantilla de la Guardia Civil".

Por eso, ha conminado al Ejecutivo central a que "sea sensible, tenga voluntad y revierta esta situación apostando por la seguridad, aumentando la plantilla humana, mejorando los medios materiales e incluyendo una partida en los Presupuestos Generales del Estado para incrementar la seguridad en la provincia de Huelva".