El sector de la chirla critica las "trabas" de la Junta para conceder las ayudas

La Junta aún no ha concedido las ayudas al sector de chirla, inactivo desde el pasado mes de enero. El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría y y presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores, Manuel Fernández, aseguró ayer a este periódico que de las 83 solicitudes presentadas, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha denegado 21 y para las 62 restantes ha puesto impedimentos, por lo que hasta el momento los 96 barcos de draga hidráulica del Golfo de Cádiz no han recibido ninguna subvención.

Fernández indicó que se han incumplido los plazos, que Pesca pone numerosas trabas y solicita ahora documentación que antes no había demandado, "no se sabe muy bien si con el objeto de demorar las ayudas o para no concederlas".

La alcaldesa de Punta Umbría cierra una reunión para el 6 de junio con el consejero

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría denunció los "reiterados incumplimientos" por parte de Pesca relativos a la concesión de las subvenciones, además de que el calendario de actuaciones acordado por la Administración sobre la gestión de la chirla no se ha cumplido, ni tampoco se han realizado actuaciones sobre la bajada de la talla de la chirla.

En este último aspecto, puntualizó que la Junta no ha presentado la solicitud al Ministerio para que éste a su vez lo presente a la Comisión Europea, por lo que "no se están atendiendo las alegaciones de la flota para una nueva regulación".

Según Fernández, el sector tampoco tiene noticias de las infraestructuras prometidas para la depuración de los moluscos, por lo que "está claro que no hay ganas de cumplir la reciente Orden de 27 de abril de 2018".

El patrón mayor señaló que tampoco saben si podrán volver a faenar a partir del 1 de julio, ya que la reunión prevista para abordar ésta y otras cuestiones se ha pospuesto para el 20 de junio, en lo que parece ser un intento de "retrasar la apertura del caladero".

En cualquier caso, insistió en la necesidad de poder contar con las depuradoras para el marisco o de lo contrario, aunque sea capturado no se podrá vender.

Fernández explicó que la situación del sector de la chirla es insostenible, por lo que llegarán "hasta donde sea necesario" para que el sector "no se muera". En Punta Umbría se contabilizan unos 50 barcos de draga hidráulica con una media de cuatro tripulantes cada uno.

Los impedimentos para conceder las ayudas (500 euros por embarcación y 400 por marinero) han sido criticados también por el sector de Isla Cristina, que entiende también que la situación en que se encuentra "es inaguantable" después de tantos meses de parada.

La alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo, ha cerrado una reunión con el consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Rodrigo Sánchez Haro, para trasladarle de forma directa todos los problemas y "buscar una solución para el sector de la chirla".

La alcaldesa ha solicitado la reunión a través del presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo. Por su parte, Sánchez Haro ha aceptado el encuentro y se verán el próximo miércoles, 6 de junio, en Sevilla.

La regidora ha resaltado "la gran importancia que tiene esta modalidad pesquera para Punta Umbría", al tiempo que ha señalado que "el sector siempre va a tener apoyo institucional y leal por parte de este Ayuntamiento". La flota de la chirla en Punta Umbría es una de las pesquerías que mayor impacto económico tiene en el sector pesquero del municipio.

Por su parte, el PP ha anunciado una batería de iniciativas en el Parlamento andaluz ante "los incumplimientos de la Junta de Andalucía con el sector de la chirla".

El secretario general del PP onubense, David Toscano, acusó al Gobierno de Susana Díaz de dejar "absolutamente desamparado" al sector, porque "el calendario de actuaciones acordado por la Junta sobre la gestión de la chirla no se ha cumplido". Tampoco, según indicó, "se han realizado iniciativas acerca la bajada de la talla, ni se están cumpliendo los plazos prometidos para la concesión de ayudas, ni se han atendido las alegaciones de la flota para una nueva regulación".