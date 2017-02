La retención de la saharaui Nadjiba Mohamed llega a la ONU

Las familias de acogida de las jóvenes de origen saharaui, Nadjiba Mohamed, Darya Embarek y Koria Badba han denunciado frente al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU la retención ilegal que sufren en sus países de origen.

Tras varios años de acciones a nivel diplomático las tres familias han acordado reclamar el amparo del organismo internacional para que investigue "el incumplimiento del Gobierno de Argelia y del Frente Polisario de su obligación de proteger, salvaguardar y garantizar los derechos humanos de tres mujeres mayores de edad, que llevan entre tres y seis años retenidas contra su voluntad por sus familias biológicas en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia)", donde aseguran que residen "privadas de libertad y obligadas a vivir una vida que ellas no han elegido".

Las tres mujeres llevan entre tres y seis años retenidas en los campamentos

En el comunicado emitido por José María Contreras y Manuela Calvo, padres de Nadjiba, explican que las denuncias han sido canalizadas a través del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de DD HH de la ONU. La familia, oriunda de Rociana del Condado, ha censurado el papel desempeñado por el Frente Polisario que, a su juicio, "se escuda en que las chicas no han denunciado a sus familias biológicas". Mantienen así el status quo imperante, "desoyendo una y otra vez las declaraciones y peticiones de las tres jóvenes que han reclamado ayuda para recuperar su libertar y poder ejercer sus derechos sin coacciones ni presiones".

Las familias se desplazaron hasta Ginebra para reclamar personalmente el amparo del organismo internacional, con la convicción de que la justicia les ampare y con la esperanza de que "el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias intervenga de acuerdo con sus procedimientos e investigue en profundidad la complicidad y connivencia del Frente Polisario y del gobierno argelino en esta violación de Derechos Humanos de Nadjiba, Darya y Koria.

En sendas denuncias las familias Contreras Calvo (Nadjiba), Mañogil Campillo (Koria) y Deniz Hernández (Darya) han hecho hincapié en "los derechos vulnerados recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, especialmente aquellos que se les conculca y que están referidos al reconocimiento de la identidad jurídica, la libertad de movimiento y la capacidad de pensamiento, opinión, expresión y comunicación".

Recuerdan, además, que las tres jóvenes saharauis "no pueden decidir dónde, cómo y con quién quieren vivir, pese a que todas han expresado en reiteradas ocasiones su deseo de regresar a España". Las familias están siendo arropadas en su lucha por otras 50 familias de mujeres "mayores de edad retenidas contra su voluntad en los campamentos, en similares circunstancias, que temen represalias si salen a la luz pública". Para las familias este hecho desmonta el argumento del Frente Polisario, que se escuda en que se "tratan de casos aislados".

La joven ya expresó en estas mismas páginas que "quiero a mis padres biológicos, pero esto no tienen perdón. Nunca entenderé por qué me hacen pasar por todo esto". La joven considera deleznable que unas tradiciones ancestrales la aten con cadenas, condenándola a vivir en un territorio hostil, negándole la posibilidad no sólo de ejercer una vida mejor si no decidir su futuro como cualquier mujer.

En este sentido, su voluntad de ser libre colisiona con unas tradiciones ancestrales en las que los padres dirigen y trazan los designios de sus hijos. Su ordenes supremas son aceptadas como si fuesen los mandamientos de una religión donde la desobediencia no es ni tan siquiera contemplada como posibilidad.